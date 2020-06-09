Samsung Grand Prix E-Spor Turnuvası Başlıyor (Gerçek Ralli Pilotlarıyla Yarışın) Samsung'un ödüllü Grand Prix E-Spor turnuvasının ön elemeleri başladı. Türkiye'de ilk kez gerçek ralli pilotları ile sosyal medya fenomenleri ve oyunculardan oluşan bir takım yarışacak.

Samsung'un ödüllü Grand Prix E-Spor turnuvasının ön elemeleri başladı. Türkiye'de ilk kez gerçek ralli pilotları ile sosyal medya fenomenleri ve oyunculardan oluşan bir takım yarışacak. Sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak turnuvada kazananları Samsung'un teknoloji harikası ödülleri bekliyor.

Ön Eleme Yarışları İçin Başvurular Başladı!

Profesyonel ve amatör tüm yarış severleri ekrana kilitleyeek Samsung'un ödüllerle dolu Grand Prix E-spor turnuvasının ön eleme müsabakaları başladı. Ön eleme yarışmaları için başvurular 13 Haziran Cumartesi gününe kadar Discord üzerinden alınacak. Sosyal medya fenomenleri ve online seçmelerden gelen gönüllüleri takım haline getirip yarıştırıcak turnuva, Türkiye'de bu formatta yapılan ilk turnuva olması açısından önem arz ediyor. 5 gün sürecek ön elemelerde turnuvada yer almak isteyen oyuncular, Bahreyn Pistinde en hızlı turu elde etmeye çalışacak. Bu tur sonucunda oluşan sıralamadaki en hızlı 10 kişi turnuvada yer almaya hak kazanacak.

Gerçek Ralli Pilotları ile Yarışma Fırsatı

Ön elemeden sonra en iyi süreyi yapan bu 10 kişi, aralarında gerçek ralli pilotlarının da bulunduğu 10 ünlü isim ile ikişerli takımlara ayrılacak ve takım puanları ile bireysel puanlarını yükseltmek için turnuvada mücadele edecek. #FullPerformance etiketi ile sosyal medya üzerinden takip edilebilecek ve herkesin gerçek zamanlı olarak aynı anda yer alacağı yarışlarda, toplam 20 kişiden oluşan bu 10 takım Samsung'un birbirinden değerli ödülleri için kıyasıya bir mücadele içerisine girecek.

Turnuvada, Türkiye'yi hem gerçek pistlerde hem de profesyonel e-spor yarışlarında başarıyla temsil eden genç sporcu Cem Bölükbaşı, gerçek ralli pilotları Kaan Sarpkaya, Onat Telkenar ve Berkay Besler, Türkiye Karting Şampiyonu ve e-spor pilotu Batuhan Ünlü, YouTube fenomenleri aynı zamanda otomobil tutkunları olan Mervan Tepelioğlu, Oyunbros Tolgahan, Atakan Tarkan, Buğra Akpınar ve Emre Bozkurt yer alacak.

Yarış Sosyal Platformlardan Canlı İzlenecek

Yarışmalar Cem Bölükbaşı'nın Twitch ve Mervan'ın Youtube kanallarından, Oyunbros Tolgahan tarafından Facebook Gaming üzerinden, Atakan Tarkan, Buğra Akpınar ve Emre Bozkurt'un ise Twitch kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Grand Prix E-Spor Turnuva Ödülleri Büyük!

Turnuva yarışları 14 Haziran - 5 Temmuz arasında her hafta Pazar günü yapılacak. Her yarış günü 1. olan gönüllü pilota Samsung 27" CRG5 Gaming Monitör, 2. sırayı elde eden gönüllü pilota ise Samsung 970 Evo 500 GB NVMe SSD hediye edilecek. PC oyuncularının katılabileceği turnuvanın detaylarına sayfasından ulaşabilirsiniz.