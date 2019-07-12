Samsung Global Sourcing Fair 2019 - İstanbul'a büyük ilgi

Yetkililer Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD) üyeleri ile buluştu, Samsung beyaz eşya komponent tedariğinin Türkiye'den sağlanabilmesi için görüşmelerde bulundu.

İstanbul Hilton Bomonti Otel'de Samsung Genel Merkez tarafından düzenlenen Global Sourcing Fuarı'na 150'den fazla kişi katıldı. Fuarda Samsung'un Güney Kore, Polonya, İngiltere, Vietnam ve Tayland ofislerinden 50'ye yakın yetkili ile Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği'nin (BEYSAD) üyesi 32 tedarikçi firma buluştu.

Fuarda Samsung yetkilileri, Samsung beyaz eşya ürünlerinde kullanılan komponentlerin Türkiye'den tedarik edilmesi konusunda ilgili firmaların ekipleriyle görüşmelerde bulundu. Yetkililer, tedarikçi firmaların ürettiği ürün ve komponentlerin numunelerini inceleme imkanı da buldu.

Samsung Electronics Beyaz Eşya Satınalma Başkanı Bong Chul Park, "Bu fuar, büyük bir projenin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Türkiye'deki potansiyel tedarikçilerle biraraya gelme fırsatını çok önemsiyoruz ve bu fuar sonrasında da devam etmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

Bong Chul Park, Samsung Polonya fabrikasında üretilen ürünlerin belirli komponentleri özelinde başlaması planlanan işbirliğinin, ilerleyen zamanlarda Asya ve Latin Amerika ülkelerindeki Samsung fabrikalarına da genişletilmesini amaçladıklarını ifade etti. Bong Chul Park fuar için Türkiye'nin seçilme nedenini "Türkiye, beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada 2. sırada. Asya ve Avrupa arasında yer alması nedeniyle lokasyon açısından da avantajlı. Satın alma faaliyetlerimizi genişletme amacı taşıyan bu proje için Türkiye'nin doğru adres olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliği, taraflar arasında önemli bir görüşme fırsatı olarak değerlendiren BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Burak Özaydemir "Bu dönemde ihracat ve yurtdışı faaliyetlerinin üyelerimiz için öncelikli olduğu tespiti ile çalışmalarımızı bu yönde odaklandırdık. Samsung ile Londra, Türkiye ve Polonya'da yapılan toplantılar ile bu etkinliğin oluşması için yoğun bir işbirliği gerçekleştirdik. Uzun vadeli çalışma anlayışına sahip sektörümüzde bu etkinliğin sonuçlarının takip edilmesinin ve periyodik tekrar etmesinin Samsung ve üyelerimiz adına önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz. Ayrıca; üyelerimizi Samsung gibi global ölçekte bir firma ile biraraya getirebilmiş olmaktan çok mutluyuz. Özellikle Samsung ekibi ve katılımcı üyelerimiz etkinliği çok verimli buldular. Detaylı ve sonuç odaklı yaklaşımlarından dolayı kendileri ile çalışmaktan çok memnun olduk. Samsung, yaklaşık 50 üst ve orta düzey profesyonel ile Türkiye'ye bu etkinlik için geldi. Buradan da bizlerden, dolayısı ile Türkiye'den beklentilerinin ne kadar büyük olduğunu görmemiz mümkün'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler