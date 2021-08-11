Samsung, Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G'yi tanıttı

Samsung Electronics, yeni katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold3 5G ve Z Flip3 5G'yi tanıttı.

Samsung Electronics, yeni katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold3 5G ve Z Flip3 5G'yi tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, Galaxy Z Fold3, sunduğu yeni nesil performansla verimlilik ve sürükleyici eğlence deneyimi açısından üst düzey cihaz arayanlar için çoklu görevleri güçlü bir biçimde yerine getiriyor. Kesintisiz 7,6 inç Sonsuz Esnek Ekrana sahip olan Galaxy Z Fold3, katlanabilir cihazlarda bir ilk olarak S Pen desteği ile geliyor.

Galaxy Z Flip3 ise, işlevselliğin yanı sıra stil arayanlar için kompakt ve katlandığında cebe kolayca sığabilen tasarımı, kamera özellikleri ve hareket halinde kullanımı kolaylaştıran daha geniş kapak ekranıyla bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor.

Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3, IPX8 seviyesi suya dayanıklılık özelliği ile geliyor. Her iki telefon da yeni Armor Aluminum malzemesi ve çizilme ve kazalara karşı en sağlam seçenek olan Corning Gorilla Glass Victus cam kullanılarak üretildi. Ayrıca her iki cihaz da esneyebilen Polietilen Tereftalat'tan (PET) üretilen yeni bir koruyucu filme sahip. Optimize edilmiş ekran panel katmanları sayesinde Galaxy Z Fold2'de kullanılan ekranlara kıyasla yüzde 80 oranında daha sağlam bir ana ekran geliştirildi.

Gizli Menteşe, Galaxy Z Flip3'ün Esnek Mod'da yenilikçi kullanıcı deneyimleri sunmak üzere tüm açılarda dik durmasını sağlıyor. Samsung, Galaxy Z Serisi'nde S Pen teknolojisini de Galaxy Z Fold3 için kullanılabilir hale getirdi. Kullanıcılar, hareket halinde birden çok görevi aynı anda yürütme konusunda katlanabilir ekranlarında, artık tümüyle optimize S Pen özelliklerinden faydalanabilecek.

Galaxy Z Fold2 ile kıyaslandığında daha ince ve daha hafif bir tasarıma sahip olan Galaxy Z Fold3, üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor (Phantom Black, Phantom Green ve Phantom Silver).

Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy Z Flip3, Cream, Green, Lavender ve Phantom Black olmak üzere dört ayrı renk seçeneği ile geliyor. Yeniden tasarlanan dört kat daha geniş kapak ekranı sayesinde artık bildirim ve mesajlar cihaz açık konuma getirilmeden görüntülenebiliyor.

Galaxy Z Flip3 aynı zamanda anıları görüntüleyip paylaşmak için en iyi özellikleri kullanıcılara sunmak üzere tasarlandı. Samsung'un en gelişmiş kamera özelliklerini barındıran Galaxy Z Flip3 ile kullanıcılar Esnek Mod'da eller serbest olarak "selfie"ler çekebiliyor. Galaxy Z Flip3'ün, yeni ve yükseltilmiş Dolby Atmos özellikli Stereo hoparlörleri sayesinde kullanıcılar izledikleri veya dinledikleri her ne olursa olsun netlik, derinlik ve mekansal efektlerle sürükleyici bir ses deneyimi yaşayabiliyor. Uygulamaların daha iyi görüntülenmesini ve kullanılmasını sağlayan Yeni Esnek Mod Paneli özelliği de Galaxy Z Flip3 yarı açık konumdayken videoyu ekranın üst bölümüne, ses ve görüntü kontrol tuşlarını ise alt bölüme alarak daha rahat bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Galaxy Z Fold3 için tavsiye edilen tüketici satış fiyatı KDV dahil 21 bin 999 TL, Galaxy Z Flip3 için tavsiye edilen tüketici ise KDV dahil 11 bin 999 TL olarak belirlendi. Türkiye'de 1 Eylül'den itibaren ön satışa sunulacak olan Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3, 22 Eylül'den itibaren de piyasaya sunulacak. Galaxy Z Fold3 veya Z Flip3 için verilen ön siparişlerde kullanıcılar Samsung'un premium destek hizmeti "Samsung Care+"tan bir yıllık cihaz koruma hizmeti alabilecek. Bu hizmet kapsamında kullanıcıların akıllı telefonları, ekran değişimi, su hasarı ve arka kapak değişimi dahil olmak üzere kaza kaynaklı oluşabilecek hasarlara karşı sigortalanmış olacak.

"İnovasyon geleneğimizi Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 ile güçlendirmek bize gurur veriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkanı ve Mobil İletişim Birimi Sorumlusu TM Roh, "Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 ile bugünün hızlı dünyasında kullanıcıları, ihtiyaç duydukları esneklik ve çok yönlülük konusunda destekleyen katlanabilir akıllı telefonların sunduğu imkanları yeniden tanımlıyoruz. Katlanabilir cihaz kategorisinin öncüsü olarak, inovasyon geleneğimizi Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 ile güçlendirmek bize gurur veriyor. Bu akıllı telefonlar sayesinde kullanıcılar, inovasyon temelli açık bir ekosistem ile her anın tadını çıkarmaları için kendilerine yeni yollar sunabilen teknolojileri kullanma imkanına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Philip Choi ise samsung olarak katlanabilir cihaz inovasyonuna öncülük eden bir marka olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sunduğumuz deneyimi geliştirmeye devam etmek için cihazlarımızı her zaman tüketici geri bildirimlerine dayalı olarak iyileştirmeye çalışıyoruz. Kullanıcılarımıza kulak vermek Samsung olarak daima temel felsefemiz. Bir kez daha kullanıcılarımızın beklentilerini dikkate alarak geliştirdiğimiz Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 ile tüm engelleri aşarak akıllı telefon deneyimini yeniden tasarlayan teknolojileri geliştirmemin gururunu yaşıyoruz. Katlanabilir akıllı telefon deneyiminde yeni bir dönemi başlatacak bu akıllı telefonlarımız sayesinde Türkiye'deki kullanıcılarımız da esneklik, işlevsellik ve eğlenceyi bir üst seviyeye çıkaran sonsuz imkanların kapısını aralayarak, yepyeni bir dünyaya adım atacak."

Galaxy Buds2

Galaxy Z Serisi'ne dahil olan Galaxy Buds2 kulaklık, gün boyu kullanım için rahatlık sağlıyor. Galaxy Buds Serisi'nin en yeni üyesi Galaxy Buds2; Galaxy Buds Live ve Galaxy Buds Pro ile birlikte kullanıcılara ihtiyaçlarına uygun daha fazla seçenek sunuyor.

Dinamik çift yönlü hoparlörler net, yüksek notalar ve derin bir bas sunarken, Aktif Gürültü Önleme özelliği de istenmeyen gürültülerin engellenmesine yardımcı oluyor. Kullanıcılar dışarıdan gelen sesleri duymak istediklerinde, üç farklı ayarlanabilir ortam sesi seçeneğiyle yeniden ayarlama yapabiliyor. Galaxy Buds2, Samsung'un kavisli biçime sahip, en küçük ve en hafif kulak içi kulaklıkları. Daha iyi bir uyum için Galaxy Wearables uygulamasında "Kulaklık Uyumu Testi" kullanılabiliyor. Kullanıcılar siyah, beyaz, yeşil ve lavanta olmak üzere dört renk seçeneği ve üçüncü taraf üreticilerin satışa sunduğu aksesuar kılıflarla kişisel tarzlarını tamamlayabiliyor.??????? Galaxy Buds2 için tavsiye edilen tüketici satış fiyatı KDV dahil 999 TL olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık