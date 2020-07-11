Samsung Galaxy Z Fold 5G'ye Ait Video Ortaya Çıktı! Samsung Galaxy Z Flip 5G ile ilgili tüm detaylar son 1 hafta içerisinde elimize ulaşmıştı. Şimdi gelen verilerde Samsung Galaxy Z Flip 5G'ye ait bir video var.

Samsung Galaxy Z Flip 5G ile ilgili tüm detaylar son 1 hafta içerisinde elimize ulaşmıştı. Şimdi gelen verilerde Samsung Galaxy Z Flip 5G'ye ait bir video var. Bu video içerisinde Samsung Galaxy Z Flip 5G tüm hatları ile gözüküyor. İşte Samsung Galaxy Z Flip 5G'nin son hali.

Galaxy Z Flip 5G'e Ait İlk Video

Samsung'un yeni katlanabilir ekranlı modeli Galaxy Z Flip 5G, geçtiğimiz hafta tasarımını, özelliklerini ve tanıtım tarihini ortaya sermişti. Şimdi ise Samsung Galaxy Z Flip 5G'ye ait bir video sızdırıldı. Twitter'da videoyu paylaşan Evan Blass, cihazın son halini de gözler önüne sürmüş oldu.

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— Evan Blass (@evleaks) July 10, 2020

Videodaki modelin renginin oldukça güzel olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Galaxy Z Flip 5G'nin konsepti olan katlanılabilir ekranın, videoda her halinin gösterildiğini de görebiliyoruz. Tabi cihazın özellikleri ile alakalı bir bilgi verilmemiş. Ancak biz daha önceki yazılarımızda Galaxy Z Flip 5G'nin özelliklerini anlatmıştık. Yazımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir