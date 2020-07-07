Samsung Galaxy Z Fold 2 Özellikleri Netleşiyor Samsung katlanabilir telefon modeli Galaxy Fold ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ikinci versiyonunu geliştirdiği modelin, ismi ve özellikleri merak konusu.

Samsung katlanabilir telefon modeli Galaxy Fold ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ikinci versiyonunu geliştirdiği modelin, ismi ve özellikleri merak konusu. Samsung konu hakkında net konuşmasa da, gelen bilgiler cihazın ismini ortaya koyuyor. Samsung'un yeni katlanabilir telefonunun ismi Galaxy Z Fold 2 olacak. İşte Galaxy Z Fold 2 özellikleri.

Samsung 5 Ağustos'ta bir etkinlik ile Note 20 modellerini, Galaxy Z Flip 5G'yi ve Galaxy Fold'un yeni versiyonunu tanıtacak. Cihazın ismi merak konusu olurken, Samsung'un ABD'deki internet sitesi URL'si herşeyi ortaya koydu. Sitenin URL'sinde cihaz adı Galaxy Z Fold olarak yazılmış.

Galaxy Z Fold 2 Özellikleri Neler?

Galaxy Z Fold 2 ile ilgili ismi dışında da bilinen şeyler var. Örneğin bu cihazın Snapdragon 865 yonga seti ile birlikte geleceği. Aynı zamanda dış tarafında 6.23 inçlik bir ekran ile gelecek olan Galaxy Z Fold 2, iç kısmında 7.7 inç büyüklüğünde katlanır bir ekrana sahip olacak. Bu ekran Ultra İnce Cam yapısında olacak. Aynı zamanda cihaz 25W hızlı şarj desteği sunacak. Bakalım her açıdan merak konusu olan cihazın fiyatı ne olacak?

Kaynak: Tamindir