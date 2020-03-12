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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Samsung, Ekonomi

Samsung Galaxy Z Flip, Türkiye'de 93 mağazada satışta

Samsung'un tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Türkiye dahil bir çok ülkede adeta yok satan yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip için 93 mağazada satışa başlandı.

12.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:02
Samsung Galaxy Z Flip, Türkiye'de 93 mağazada satışta

Samsung'un tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Türkiye dahil bir çok ülkede adeta yok satan yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip için 93 mağazada satışa başlandı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung'un dünyada büyük ses getiren yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip, satışa çıkmadan ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İngiltere, İspanya, Kore, Rusya, Singapur ve bir çok ülkede online siparişlerle tükenmişti. Türkiye'de de 6 Mart itibarıyla mağazalarda satışa çıkar çıkmaz telefonun sipariş stokları tüketicilerin yoğun ilgisi sebebiyle saatler içerisinde tükenmişti.

Büyük talep gören Galaxy Z Flip daha önce seçili 10 mağazada tüketicilerin beğenisine sunulmuştu, Samsung'tan sevindiren haber geldi ve artık tüketiciler seçili 93 mağazada Galaxy Z Flip'i görüp deneyimleme fırsatını yakalayacak ve dilerlerse mağazalardan satın alabilecekler. Parlak Siyah ve Parlak Mor renk seçenekleri ile Türkiye'de satışa sunulan telefonun KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatı 14 bin 449 TL olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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