Samsung Galaxy Z Flip Batarya Ömrü ile Hayal Kırıklığına Uğratabilir Samsung geçtiğimiz aylarda ikinci nesil katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip ile karşımıza çıkmıştı.

Samsung geçtiğimiz aylarda ikinci nesil katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip ile karşımıza çıkmıştı. Tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Samsung Galaxy Z Flip batarya ömrü odaklı testlerde beklenilen performansı yakalayamadı. İşte detaylar!

Samsung Galaxy Z Flip Batarya Ömrü Kaç Saat?

Yapılan batarya testlerinde Galaxy Z Flip; Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri ile karşı karşıya geldi.

Günlük Kullanım Testi (İnternette Gezinme)

1- iPhone 11 Pro Max (12 s 53 dk)

2- Galaxy S20+ (12 s 40 dk)

3- Galaxy S20 Ultra (12 s 23 dk)

4- Galaxy S20 (12 s 12 dk)

5- iPhone 11 (11 s 25 dk)

6- iPhone 11 Pro (8 s 41 dk)

7- Galaxy Z Flip (8 s 26 dk)

YouTube Video Akış Testi

1- Galaxy S20 Ultra (10 s 30 dk)

2- Galaxy S20 (10 s 20 dk)

3- Galaxy S20+ (9 s 53 dk)

4- iPhone 11 Pro Max (8 s 58 dk)

5- iPhone 11 (7 s 13 dk)

6- Galaxy Z Flip (6 s 40 dk)

7- iPhone 11 Pro (6 s 27 dk)

3D Oyun Testi

1- Galaxy S20 Ultra (9 s 12 dk)

2- Galaxy S20+ (8 s 26 dk)

3- Galaxy Z Flip (7 s 46 dk)

4- Galaxy S20 (7 s 43 dk)

5- iPhone 11 (7 s 37 dk)

6- iPhone 11 Pro Max (7 s 30 dk)

7- iPhone 11 Pro (6 s 38 dk)

Günün sonunda Galaxy Z Flip yenilikçi tasarıma sahip bir akıllı telefondur ancak yapılan test sonuçlarına göz attığımızda batarya tarafında pek memnun edici bir performans sunduğu söylenemez. Nitekim bir telefonla en sık yapılan şeyler olan internette gezinme ve video izleme sırasında en kötü batarya performansını gösteren amiral gemisi modelleri arasında yer alıyor. Peki siz bu model hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.