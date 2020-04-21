Samsung Galaxy Z Flip 5G'nin Yeni Detayları Ortaya Çıktı Samsung Galaxy Z Flip kısa süre önce tanıtılmıştı. Şimdi de Güney Koreli teknoloji devinin, kapaklı katlanabilir akıllı telefonunun 5G versiyonunu bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor.

Samsung Galaxy Z Flip kısa süre önce tanıtılmıştı. Şimdi de Güney Koreli teknoloji devinin, kapaklı katlanabilir akıllı telefonunun 5G versiyonunu bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor.

Galaxy Z Flip 5G, 256GB Depolama Alanı Sunacak

Ortaya çıkan yeni bir sızıntı haberine göre, Galaxy Z Flip 5G'de 256GB depolama alanı bulunacak. Bu, cihazın şu anda piyasada bulunan 4G'li Galaxy Z Flip'teki depolama alanıyla aynı olduğundan, 5G'li versiyonun depolama kapasitesi pek de şaşırtıcı olmadı.

Ancak Galaxy Fold 2'nin, maliyetleri ve dolayısıyla da fiyatı düşürebilmek için daha düşük bir depolama alanı ile geleceği söyleniyor. Yine de bunun doğru olup olmadığını şimdilik kesin olarak bilmek mümkün değil.

Sızıntı haberinde ayrıca, küresel pazarlar için Galaxy Z Flip 5G'nin SM-F707B model kodunu, Güney Kore'de ise SM-F707N kodunu alacağı belirtiliyor.

Samsung ise henüz Galaxy Z Flip 5G hakkında bir açıklama yapmış değil. Ancak 5G'li kapaklı katlanabilir telefonun sınırlı bir sürüm ile geleceği ve sadece ticari olarak hazır olan 5G ağlarına sahip pazarlarda satışa çıkacağı şimdiden söylenebilir.