Samsung Galaxy Z Flip 5G Geekbench'te Göründü, İşte Özellikleri Samsung, 5 Ağustos'ta düzenlemesi beklenen Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 20 serisi ile birlikte katlanabilir telefonları Galaxy Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G'yi tanıtacak.

Samsung, 5 Ağustos'ta düzenlemesi beklenen Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 20 serisi ile birlikte katlanabilir telefonları Galaxy Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G'yi tanıtacak. İkinci nesil Galaxy Z Flip, popüler kıyaslama platformu Geekbench'de ortaya çıktı. Samsung Galaxy Z Flip 5G özellikleri haberimizde.

Samsung Galaxy Z Flip 5G Özellikleri

Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Plus/Ultra birlikte Galaxy Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G, aynı etkinlikte tanıtılacak. Katlanabilir telefon modellerine ilgi duyan kullanıcıların merakla beklediği Galaxy Z Flip 5G, son olarak SM-F707B model numarasıyla Geekbench'te göründü. Telefonun teknik özellikleri detaylıca olmasa da dikkat çeken özelliklerini öğrenmiştik olduk.

Geekbench'te tek çekirdek testinden 970 puan, çok çekirdek testinden 3220 puan alan Galaxy Z Flip, Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alıyor. 8GB RAM ile gelen telefon, Samsung'un yeni yazılımı OneUI 2.5 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Yeni kahverengi ile göreceğimiz telefon önceki modelle aynı 15W şarj cihazı ile birlikte gelecek.

Samsung Galaxy Fold 2 Özellikleri

SM-F916 ve SM-F917 model numaralarıyla görünen Galaxy Fold 2 de çift parça batarya ile gelecek. 3C sertifikasına göre, EB-BF916ABY pilin kapasitesi 2090 mAh, EB-BF197ABY pilin kapasitesi 2275 mAh. Galaxy Fold 2'nin batarya kapasitesi 4365 mAh olacak da diyebiliriz.

İlk Galaxy Fold, 7.3 inç ana ekran, 4.6 inç kapak ekranı ile gelmişti. Söylentilere göre, Galaxy Fold 2'nin iç ekranı da dış ekranı da daha büyük olacak. Fold 2 iç ekranı 7.7 inç, dış ekranı 6.23 inç olacak. Her iki ekran da Sonsuz-O (Infinity-O) tasarımına sahip olacak. Ayrıca ana ekran 120Hz yenileme hızını destekleyecek. Fold 2, 512GB modelinin yanı sıra 256GB model ile gelecek. S-Pen kalem desteği olmayacak. Katlanabilir telefonun kamera kurulumu 12 megapiksel ana lens, 64 megapiksel telefoto sensör, 16 megapiksel ultra geniş açılı lens şeklinde olacak. Başlangıçta siyah ve kahverengi renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.