Samsung Galaxy X'i Beklemeyin

Büyük ekranlı ve kavisli ekranlı telefonlar derken, bir süredir katlanabilir ve esnek ekranlı telefonlardan konuşuyoruz. Bu modellerin yakın zaman içinde piyasaya çıkacağı söylentileri dolaşırken bunlar arasında bilinen en büyük telefon, Samsung'un Galaxy X modeli kuşkusuz. Her ne kadar telefonu kanlı canlı şekilde henüz görmemiş olsak da, ortaya çıkan sızıntılar telefonun çok yakında tanıtılacağını söylüyordu. Bunun için daha önce 2018 yılını beklememiz gerektiği açıklanmıştı. Şimdi gelen bir iddia ise daha fazla süreye ihtiyacımız olduğunu söylüyor.

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Qualcomm'un görüntü teknolojisi ürün müdürü Salman Saeed'in Techradar'a verdiği özel röportajda, Samsung patentlerinde gördüğümüz teknolojinin hayata geçmesi için bir süre daha olduğu açıklanıyor. Bu teknolojinin son kullanıcıya ulaşmadan önce çok sayıda test edilmiş olması gerektiğini söyleyen Salman Saeed, bunun da zaman alacağına işaret ediyor.

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Salman Saeed, telefon üreticilerinin şu an için ekranın bükülmeye ve tekrar tekrar katlanmaya karşı dayanabilen elektrotlar üretmek üzere malzeme bilimi noktasında sıkıntı yaşadıklarını söylerken, Galaxy X ve türevlerini görmek için 2019 yılını beklememiz gerekebileceğini de belirtiyor.

Öte yandan o zamana kadar alternatiflerin de bulunduğu açık. Son olarak Mobil Dünya Kongresi'nde ZTE tarafından tanıtılan Axon M modeli, çift ekrandan oluşan ve menteşeli sistemiyle katlanabilen bir akıllı telefondu hatırlarsanız. Salmane Saeed, bu konuda da bir açıklama yaparak, ZTE Axon M'in biraz çirkin gördüğünü söylüyor. Konseptin potansiyele sahip olduğunu ve katlanabilir telefonlar için önemli bir adım olduğunu da ileten Saeed, gelecekte böylesi teknolojiye sahip akıllı telefonlar hakkında iyimser.

Bu tablodan çıkan anafikir: "Gerçek" katlanabilir akıllı telefonlar için daha önümüzde yol var.