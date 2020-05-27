Samsung Galaxy Watch Active 2 EKG Özelliğine Kavuştu Samsung tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Watch Active 2 sunduğu yeniliklerle birlikte pek çok kişi tarafından beğenilen bir model olmuştu.

Samsung tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Watch Active 2 sunduğu yeniliklerle birlikte pek çok kişi tarafından beğenilen bir model olmuştu. Yeni modelin tanıtımında cihazın elektrokardiyogram özelliği ile geldiğini açıklayan şirket, söz konusu özelliğin kullanıcılara sunulması adına aylardır süren çalışmalarına noktayı koymaya başladı. Samsung Galaxy Watch Active 2 EKG özelliğine kavuşuyor.

Samsung Galaxy Watch Active 2 EKG Özelliği Ne Zaman Sunulacak?

Sağlık izleme noktasında Apple ile daha sıkı bir rekabete imza atabilmek isteyen Samsung, geçtiğimiz sene tanıttığı Galaxy Watch Active 2'ye elektrokardiyogram için gerekli donanımları ekledi. Buna karşın söz konusu özelliğin kullanılabilmesi, her ülkenin yerel sağlık kuruluşlarından yasal onay gerektiriyor.

Geçtiğimiz aylarda söz konusu özelliğin geliştirmelerine devam edildiğini açıklayan şirket, yeni özelliği Güney Kore'de kullanıma sundu. Şu aşamada bu özelliğin etkinleştirildiği tek ülkenin Güney Kore olduğunu vurgulayalım. Başta da belirttiğimiz gibi bu özelliğin kullanıma sunulabilmesi için her ülkenin sağlık kuruluşu yasal onaylar vermek zorunda.

Yeni özelliğin ülkemizde ne zaman kullanılabilir olacağı ile ilgili tahminler yapmak zor bir durum olsa da yaşanan salgın nedeni ile bazı gecikmelerin olacağını söylememiz mümkün. Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı saatlerde bu tip özelliklere ihtiyaç var mı? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.