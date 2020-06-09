Samsung Galaxy Watch 3 Resmi Uygulamada Listelendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsung Galaxy Watch 3 Resmi Uygulamada Listelendi

Samsung önümüzdeki dönemlerde yeni nesil akıllı saat modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni modelin hangi isimle karşımıza çıkacağı uzun süredir merak edilirken hem

Samsung Galaxy Watch 3 Resmi Uygulamada Listelendi
09.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:52

Samsung önümüzdeki dönemlerde yeni nesil akıllı saat modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni modelin hangi isimle karşımıza çıkacağı uzun süredir merak edilirken hem yapılan sertifikasyonlar hem de geçtiğimiz saatlerde destek sayfasında kısa süreli de olsa ortaya çıkan detaylar, yeni modelin Samsung Galaxy Watch 3 olarak isimlendirileceğini işaret ediyor. Nitekim yeni model, Samsung Wearable üzerinde listelendi.

Samsung Galaxy Watch 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un giyilebilir teknoloji ürünlerine yönelik olarak sunduğu Samsung Wearable uygulaması, kısa bir süre için Galaxy Watch 3 isimli yeni bir modeli listeledi. Bu, şirketin Galaxy Watch 2 modelini atlayarak başka bir isimlendirmeyi tercih ettiği anlamına geliyor.

Yeni model hakkında bilinen detaylar şu aşamada oldukça kısıtlı olsa da 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneği ile kullanıcılara sunulacağını ve her iki boyutun da Wi-Fi/ Wi-Fi + LTE olarak iki varyanta ayrılacağını görüyoruz. Bu noktada kullanıcıların özlediği fiziksel bezel cihazda yer alacak gibi gözüküyor.

Yeni modelin Ağustos 2020 döneminde Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 modelleri ile birlikte tanıtılmasını bekliyoruz. İlerleyen dönemlerde cihaza dair daha fazla detayla karşılaşmamız oldukça muhtemel. Peki siz yeni modelden neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Haber
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı Haber
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Haber
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Haber
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit...
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
'Yarın olsun bunun hesabını sorarım' diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
"Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
Ada Hegerberg,10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu
Ada Hegerberg,10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Ebru Polat Gülben Ergen Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Metin Oktay Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Haziran Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Samsung Galaxy Watch 3 Resmi Uygulamada Listelendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 15:13:06. #1.15#
title