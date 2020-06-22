Samsung Galaxy Watch 3 Kanlı Canlı Görüntülendi
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Samsung Galaxy Watch 3 Kanlı Canlı Görüntülendi

Samsung tarafından oldukça kısa bir süre sonra tanıtılması beklenen Galaxy Watch 3 ile ilgili

Samsung Galaxy Watch 3 Kanlı Canlı Görüntülendi
22.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:58

Samsung tarafından oldukça kısa bir süre sonra tanıtılması beklenen Galaxy Watch 3 ile ilgili sızıntılar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu noktada yeni modelle ilgili bazı ön tasarımları görmüştük. Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni görseller Samsung Galaxy Watch 3 tasarımı hakkında merak ettiğimiz bazı detayları ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy Watch 3 Tasarımı Nasıl Olacak?

Birkaç gün önce Güney Kore'de sertifikalanan modele ait birkaç görseli sertifikasyon dosyalaması sırasında elde etmiştik. Bu görüntüler bizlere yeni modelin fiziksel bezel ile geleceğini işaret ediyordu. Nitekim Galaxy Watch Active ve Galaxy Watch Active 2 modellerinde tercih edilen dijital bezel pek çok kullanıcının şikayet odağı olmuştu.

Şimdi ortaya çıkan yeni görüntüler ise modele ait arayüzü daha net bir şekilde görüntülemekle birlikte kanlı canlı bir bakış atabilmemize olanak sunuyor.

Son sızıntılar dahilinde Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds 2 modelleri ile Temmuz 2020 döneminde düzenlenecek bir etkinlik sırasında karşılaşmayı bekliyoruz. Bu süreçte kalan süre daraldıkça daha fazla sızıntının ortaya çıkması oldukça muhtemel olacaktır.

Peki siz Galaxy Watch 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni model rakiplerine üstünlük sağlayabilmek adına hangi yenilikleri sunmalı? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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