Samsung Galaxy Watch 3 Fiyatı Sızdırıldı: Türkiye Fiyatı 'Yok Artık' Dedirtecek!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsung Galaxy Watch 3 Fiyatı Sızdırıldı: Türkiye Fiyatı 'Yok Artık' Dedirtecek!

Son zamanlarda ortaya atılan sızıntılara göre kısa bir süre içerisinde Galaxy Watch 3 ile karşılaşacağız. Yeni modelle ilgili detaylar gün geçtikçe

Samsung Galaxy Watch 3 Fiyatı Sızdırıldı: Türkiye Fiyatı 'Yok Artık' Dedirtecek!
03.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:42

Son zamanlarda ortaya atılan sızıntılara göre kısa bir süre içerisinde Galaxy Watch 3 ile karşılaşacağız. Yeni modelle ilgili detaylar gün geçtikçe daha belirgin hale gelmeye devam ederken yeni bir sızıntı fiyat noktasında neler beklememiz gerektiğine ışık tutuyor. İşte Samsung Galaxy Watch 3 fiyatı hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar!

Samsung Galaxy Watch 3 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan sızıntılar dahilinde yeni modelin dokuz farklı varyant ile satışa sunulmasını bekliyoruz:

45 mm Black Titanium

45 mm Black Stainless Steel

45 mm Black SS (LTE)

45 mm Silver SS

45 mm Silver SS (LTE)

41 mm Silver SS

41 mm Silver SS (LTE)

41 mm Bronze/ Gold SS

41 mm Bronze/ Gold SS (LTE)

Fark ettiğiniz üzere Galaxy Watch 3 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneği ile gelecek, seçime bağlı olarak paslanmaz çelik ve titanyum malzeme seçenekleri sunacak. Tabii bir de Wi-Fi ile birlikte Wi-Fi + LTE bağlantı seçeneklerinin bulunacağını görüyoruz.

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Evan Blass tarafından yapılan yeni bir paylaşıma göre Galaxy Watch 3 400 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak ve en üst model, muhtemelen 45 mm titanyum olan, 600 dolar satış fiyatına sahip olacak. Bu noktada bazı tahminler yürütebilmeniz adına Galaxy Watch modelinin en düşük varyantının (42 mm ve Wi-Fi) yurt dışında 260 dolar ülkemizde ise 1.999 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile sunulduğunu hatırlatalım.

Eğer, yine sadece bir tahmin yürütebilmek adına, basit bir uyarlama yapmamız gerekirse bu durumda Galaxy Watch 3 modelinin ülkemizdeki başlangıç fiyatı 3.099 TL olacaktır. Bu noktada en üst varyantın ise yaklaşık 4.599 TL civarında satılmasını bekleyebiliriz. Tabii pek çok kişi bu fiyatların bir akıllı saat için fazla olduğunu düşünecektir.

Hatırlatmamız gerekir ki bu aşamada tüm bunlar sızıntılardan yola çıkarak yaptığımız tahminler ve resmi veriler için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Galaxy Watch 3 ile bu ay ya da önümüzdeki ay içerisinde karşılaşmayı bekliyoruz. Yeni gelişmeler oldukça sizleri haberdar edeceğiz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Haber
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar Haber
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Haber
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Haber
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti Haber
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Haber
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 56 kişi yaralandı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 56 kişi yaralandı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo...
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama gerçekleşti
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama gerçekleşti
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu, hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu, hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücü benzin istasyonuna daldı
Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücü benzin istasyonuna daldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Milli Temmuz Ankara
Şu an buradasınız: Samsung Galaxy Watch 3 Fiyatı Sızdırıldı: Türkiye Fiyatı 'Yok Artık' Dedirtecek! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 13:48:37. #1.14#
title