Samsung Galaxy Watch 3 "Çalışır Durumda" Görüntülendi Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch 3 olacak. Geçtiğimiz hafta Galaxy Watch 3'ün özellikleri ve

Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch 3 olacak. Geçtiğimiz hafta Galaxy Watch 3'ün özellikleri ve tasarımı sızdırılmıştı. Şimdi de çalışır şekilde görüntülendi. Samsung Galaxy Watch 3 nasıl olacak? sorusu da yanıt bulmuş oldu.

Samsung Galaxy Watch 3 Nasıl Olacak?

Samsung, Galaxy Note 20 serisi ile birlikte Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Fold 2'yi de tanıtacağı Unpacked etkinliği öncesinde akıllı saat modeli Galaxy Watch 3'ü tanıtacak. Active modellerinin aksine döndürülebilen, fiziksel bir bezel ile karşımıza çıkacak yeni Galaxy Watch'un yeni fotoğrafları internete düştü. Göreceğiniz üzere, arayüzde çok bir değişiklik yok ve menülerde gezinmek, son uygulamaları listelemek ve diğer bölümlere geçmek için hala dönen bezeli kullanmak zorundayız. Saatin yeni Tizen 5.5 OS ile gelmesi bekleniyor.

Exclusive: Samsung Galaxy Watch 3 pic.twitter.com/jkFYH84I6P

— TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV) June 22, 2020

Samsung Galaxy Watch 3 Özellikleri Ne Olacak?

Samsung Galaxy Watch 3, 41mm (SM-R840) ve 45mm (SM-R850) olmak üzere iki boyutta gelecek. İki model de IP68 ve MIL-STD-810G sertifikasına sahip olacak. Ekran boyutları 41mm için 1.2 inç, 45mm için 1.4 inç olacak. Saat, 1GB RAM ve 8GB depolama ile gelecek. İşlemci henüz bilinmiyor. İki modelde de LTE bağlantısı aktif olacak.

Samsung Galaxy Watch 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, önümüzdeki ay Buds Live TWS kulaklıklarla birlikte yeni akıllı saatini duyuracak. O zaman Samsung Galaxy Watch 3 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmiş olacağız.