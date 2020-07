Samsung Galaxy Watch 3 Beklenenden Küçük Olacak Son zamanlarda öne çıkan raporlar dahilinde bu ay içerisinde Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds 2 modelleri ile karşılaşmayı bekliyoruz.

Son zamanlarda öne çıkan raporlar dahilinde bu ay içerisinde Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds 2 modelleri ile karşılaşmayı bekliyoruz. Her iki model hakkında bildiklerimiz şu aşamada kısıtlı olsa da Samsung Galaxy Watch 3 hakkındaki yeni bir sızıntı, yeni modelin beklediğimizden daha küçük bir yapıya sahip olacağını işaret ediyor. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Samsung Galaxy Watch 3 41mm ve 45mm Olacak!

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Evan Blass tarafından paylaşılan yeni bir tweete göre önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Galaxy Watch 3, 41 mm ve 45 mm olarak iki farklı boyut ile satışa sunulacak. Bu noktada selefinin 42 mm ve 46 mm olarak iki farklı versiyon ile geldiğini göz önüne alırsak bir önceki modele kıyasla daha küçük bir model ile karşılaşacağımızı söyleyebiliriz.

Buna ek olarak Galaxy Watch 3 modelinde dokuz adet farklı seçeneğin tüketicilere sunulacağı söyleniyor. Bunlar ise şu şekilde:

45 mm Black Titanium

45 mm Black Stainless Steel

45 mm Black SS (LTE)

45 mm Silver SS

45 mm Silver SS (LTE)

41 mm Silver SS

41 mm Silver SS (LTE)

41 mm Bronze/ Gold SS

41 mm Bronze/ Gold SS (LTE)

Buna göre 45 mm boyutu için siyah ve gümüş renkte olan renk seçenekleri 41 mm boyutu için gümüş ve bronz olarak tercih edildi. Buna ek olarak 45 mm modellerinde titanyum ve paslanmaz çelik malzeme seçeneklerinin sunulacağını da görüyoruz. Tabii bunlar daha yüksek maliyete sahip oldukları için daha pahalı fiyat etiketi anlamına geliyor.

— Evan Blass (@evleaks) July 1, 2020

Yazının başında da belirttiğimiz gibi yeni modellerle bu ay içerisinde karşılaşmayı bekliyoruz. Buna karşın bazı sızıntılar yeni modellerin önümüzdeki ay Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 ile tanıtılacağını işaret ediyor. Yeni gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takip etmeyi unutmayın.

Kaynak: Tamindir