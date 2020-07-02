Samsung Galaxy Watch 3 Beklenenden Küçük Olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsung Galaxy Watch 3 Beklenenden Küçük Olacak

Son zamanlarda öne çıkan raporlar dahilinde bu ay içerisinde Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds 2 modelleri ile karşılaşmayı bekliyoruz.

Samsung Galaxy Watch 3 Beklenenden Küçük Olacak
02.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:52

Son zamanlarda öne çıkan raporlar dahilinde bu ay içerisinde Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds 2 modelleri ile karşılaşmayı bekliyoruz. Her iki model hakkında bildiklerimiz şu aşamada kısıtlı olsa da Samsung Galaxy Watch 3 hakkındaki yeni bir sızıntı, yeni modelin beklediğimizden daha küçük bir yapıya sahip olacağını işaret ediyor. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Samsung Galaxy Watch 3 41mm ve 45mm Olacak!

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Evan Blass tarafından paylaşılan yeni bir tweete göre önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Galaxy Watch 3, 41 mm ve 45 mm olarak iki farklı boyut ile satışa sunulacak. Bu noktada selefinin 42 mm ve 46 mm olarak iki farklı versiyon ile geldiğini göz önüne alırsak bir önceki modele kıyasla daha küçük bir model ile karşılaşacağımızı söyleyebiliriz.

Buna ek olarak Galaxy Watch 3 modelinde dokuz adet farklı seçeneğin tüketicilere sunulacağı söyleniyor. Bunlar ise şu şekilde:

45 mm Black Titanium

45 mm Black Stainless Steel

45 mm Black SS (LTE)

45 mm Silver SS

45 mm Silver SS (LTE)

41 mm Silver SS

41 mm Silver SS (LTE)

41 mm Bronze/ Gold SS

41 mm Bronze/ Gold SS (LTE)

Buna göre 45 mm boyutu için siyah ve gümüş renkte olan renk seçenekleri 41 mm boyutu için gümüş ve bronz olarak tercih edildi. Buna ek olarak 45 mm modellerinde titanyum ve paslanmaz çelik malzeme seçeneklerinin sunulacağını da görüyoruz. Tabii bunlar daha yüksek maliyete sahip oldukları için daha pahalı fiyat etiketi anlamına geliyor.

There will be 9 distinct Galaxy Watch3 configurations:

45mm Black Titanium Bluetooth

45mm Black Stainless Steel BT

45mm Black SS LTE

45mm Silver SS BT

45mm Silver SS LTE

41mm Silver SS BT

41mm Silver SS LTE

41mm Bronze/Gold SS BT

41mm Bronze/Gold SS LTE

— Evan Blass (@evleaks) July 1, 2020

Yazının başında da belirttiğimiz gibi yeni modellerle bu ay içerisinde karşılaşmayı bekliyoruz. Buna karşın bazı sızıntılar yeni modellerin önümüzdeki ay Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 ile tanıtılacağını işaret ediyor. Yeni gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takip etmeyi unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı Haber
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Haber
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi Haber
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Haber
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Vladimir Putin Berat Albayrak Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ivan Obradovic
Daha Fazla Karar Temmuz Ankara Hakaret
Şu an buradasınız: Samsung Galaxy Watch 3 Beklenenden Küçük Olacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 18:27:54. #1.15#
title