Samsung Galaxy Watch 2 Sertifikalandırma Sırasında Ortaya Çıktı! Son zamanlarda hızlı bir ivme kazanan akıllı saat pazarında rekabetin gitgide kızıştığı söylenebilir. Samsung yeni akıllı saat modeli ile bu rekabete farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor gibi gözüküyor.

Son zamanlarda hızlı bir ivme kazanan akıllı saat pazarında rekabetin gitgide kızıştığı söylenebilir. Samsung yeni akıllı saat modeli ile bu rekabete farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor gibi gözüküyor. İşte Samsung Galaxy Watch 2 hakkında bilinen detaylar!

Samsung Galaxy Watch 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung tarafında ortaya çıkan sızıntılar şirketin yeni bir giyilebilir aksesuar çıkartacağını işaret ediyordu. Bu noktada iddiaların ardı arkası kesilmese de Galaxy Watch 2 ya da Galaxy Watch Active 3 ile karşılaşmayı bekliyoruz.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından onaylanan yeni model SM-R840 ve SM-R850 model numaraları ile anılıyor. SM-R830 ve SM-R820 model numaralı cihazlar Galaxy Watch Active 2 olsa da SM-R810 Galaxy Watch olduğu için bu noktada zihinlerin bir miktar karışık olduğu söylenebilir.

Buna ek olarak bu listelemenin ve onayın 2.4GHz Wi-Fi ve Bluetooth desteği dışında bir şey sunmadığını da söylemek gerekiyor.

Söz konusu modelin Ağustos 2020 döneminde Galaxy Note 20 ile tanıtılmasını bekliyoruz. İlerleyen dönemlerde daha kesin sızıntılar ile karşılaşmamız mümkün olsa da ben bu modelin Galaxy Watch 2 olacağı kanısındayım. Bu noktada dayanağım ise son bir senede zaten iki farklı Galaxy Watch Active modeli ile karşılaşmış olmamız.

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