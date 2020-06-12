Samsung Galaxy Tab S7 Tasarımı Sızdırıldı
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Samsung Galaxy Tab S7 Tasarımı Sızdırıldı

Samsung bu sene içerisinde yeni nesil tablet modeli Galaxy Tab S7 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorken yeni modelle ilgili belirsizlikler sürmeye devam ediyor.

Samsung Galaxy Tab S7 Tasarımı Sızdırıldı
12.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:06

Samsung bu sene içerisinde yeni nesil tablet modeli Galaxy Tab S7 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorken yeni modelle ilgili belirsizlikler sürmeye devam ediyor. Öte taraftan tanıtıma kalan süre daraldıkça daha çok bilgi ile karşılaşmaya başlıyoruz. Bu noktada yeni bir sızıntı Samsung Galaxy Tab S7 tasarımı hakkında bazı kritik detayları bizlere sunuyor.

Samsung Galaxy Tab S7 Tasarımı Nasıl Olacak?

Olleaks tarafından sızdırılan yeni görsel şirketin yaklaşmakta olan modeline hem önden hem de arkadan yeni bir bakış atabilmemize olanak sunuyor. Temel tasarım Galaxy Tab S6 ile benzerlik gösteriyor ancak boyutlar sızıntılar dahilinde 253.7 x 165.3 x 6.3 mm olarak ifade ediliyor. Yani oldukça büyük ve dikkate değer seviyede ince bir cihaz gibi gözükmekte.

Görünüşe göre daha önceki modellerde oldukça şikayet edilen ön kamera konumlandırması, bu modelle birlikte dikey olarak yerleştirilmiş durumda. Bu önemli bir değişiklik gibi gözükmüyor olsa da cihazı satın alan ve ön kamerayı sık sık kullanan kişilerin şikayetçi olduğu bir detaydı.

Buna ek olarak cihazın arka tarafında, kameranın hemen altındaki alanda, cihaza ait kalemin yerleştirilebilmesi adına manyetik bir alan da bulunuyor gibi gözüküyor. Bunun gündelik kullanımda ne kadar işlevsel olacağını tahmin etmek ise şu aşamada oldukça zor.

Söz konusu sızıntılar cihaza ait ilk bakış imkanını sunsa da teknik tarafta pek bir ayrıntı sunmuyor. Buna dair bilgiler, önceki sızıntılardan derlediğimiz yazıda görmeniz mümkün olacaktır. Peki siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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