Samsung Galaxy Tab S7 Serisi Özellikleri Belli Olmaya Başladı
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Samsung Galaxy Tab S7 Serisi Özellikleri Belli Olmaya Başladı

Samsung Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7 Plus, şirketin yeni tabletleri olacak. İki ekran boyutu ile gelecek Galaxy Tab S7 serisinin özellikleri belli olmaya başladı.

Samsung Galaxy Tab S7 Serisi Özellikleri Belli Olmaya Başladı
10.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:10

Samsung Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7 Plus, şirketin yeni tabletleri olacak. İki ekran boyutu ile gelecek Galaxy Tab S7 serisinin özellikleri belli olmaya başladı.

SM-T976B model numaralı Galaxy Tab S7+ 5G, Mayıs ayında WiFi Alliance tarafından onaylanmıştı. Aynı model Bluetooth SIG sertifika platformundan onay aldı. Galaxy Tab S7'nin pil kapasitesi Çin'in 3C sertifikasyon firmasında ortaya çıktı.

SM-T976B'nin Bluetooth SIG sertifikası, cihazın Galaxy Tab S7 Plus 5G olarak çıkış yapacağını doğruladı. Ayrıca cihazdaki Bluetooth 5.0 desteğini de ortaya çıkardı. Geçmiş raporlara dayanarak, WiFi versiyonunun SM-T970 model numarasına, 4G varyantının SM-T975'e sahip olduğu söylenebilir. Galaxy Tab S6'nın 5G versiyonu sadece Güney Kore'de mevcuttu. Galaxy Tab S7+ 5G'nin Avrupa ve Amerika gibi pazarlara gelebileceği söyleniyor.

Galaxy Tab S7 Plus'ın 12.4 inçlik büyük bir ekranla donatılmış olduğu söyleniyor. S-AMOLED ekrana parmak izi okuyucu entegre edilmiş olabilir. Cihazın WiFi sertifikası, çift bantlı WiFi ve Android 10 işletim sistemi desteği gibi özellikleri ortaya çıkardı. 9800 mAh bataryadan güç alabilir.

SM-T870 ve SM-T875 model numaralarının Galaxy Tab S7 ile ilişkili olduğu söyleniyor. Bunlar cihazın WiFi ve 4G. sürümleri olabilir. Tab S7'nin daha küçük bir batarya ile gelmesi bekleniyor. 7760 mAh kapasiteli pil (EB-BT875ABY) Çin'in 3C yetkilisinin veritabanında tespit edildi. 3C listesinde hangi Samsung cihazının EB-BT875ABY bataryaya sahip olacağı açıkça belirtilmiyor ancak bu pilin 11 inçlik bir ekranla gelmesi beklenen Galaxy Tab S7'de olabileceği anlaşılıyor. Tab S7 ve Tab S7 Plus'ın S Pen kalem desteği ile gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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