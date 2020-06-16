Samsung Galaxy Tab S7 Geekbench Skoru Ortaya Çıktı
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Samsung Galaxy Tab S7 Geekbench Skoru Ortaya Çıktı

Samsung önümüzdeki aylarda yeni nesil tablet modeli Galaxy Tab S7 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorken

Samsung Galaxy Tab S7 Geekbench Skoru Ortaya Çıktı
16.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:12

Samsung önümüzdeki aylarda yeni nesil tablet modeli Galaxy Tab S7 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorken yeni modelle ilgili sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni bir görüntü ile birlikte Samsung Galaxy Tab S7 Geekbench skoru ortaya çıktı. Peki yeni model performans noktasında kullanıcılara nasıl bir deneyim sunacak? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Tab S7 Geekbench Skoru Sızdırıldı

Şu aşamada bilindiği kadarıyla Galaxy Tab S7 Plus ve Galaxy Tab S7 olarak adlandırılması beklenen iki modelle karşılaşmayı bekliyoruz ve bu iki modelin tanıtım tarihi bir iki ay gibi oldukça kısa bir süre içerisinde gerçekleşebilir. Galaxy Tab S7, serinin baz modeli olmasına karşın performansı ile rakiplerini terletecek gibi gözüküyor.

SM-T870 olarak kodlanan modelin tek çekirdek skoru 4,509 puan alırken çoklu çekirdek skoru 12,945 puan alıyor. Ayrıca bu testle birlikte yeni modelin teknik özelliklerine daha net bir şekilde bakış atabilmemiz mümkün oluyor.

Daha öncesinde de beklendiği gibi Galaxy Tab S7'de Snapdragon 865 işlemci bulunuyor ve bu işlemci 6 GB RAM ile destekleniyor. Bu noktada depolamanın kullanıcılara varyantlar şeklinde sunulmasını bekliyoruz. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan modelde 11 inç boyutunda 120Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED panel bulunuyor.

Tüm bunların gücünden faydalanırken yarı yolda kalmamanız için 7,760 mAh kapasitesindeki bir bataryanın da eşlik ettiğini görüyoruz.

Peki siz Galaxy Tab S7 hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir tablet alacak olsanız hangi markanın modellerini tercih edersiniz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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