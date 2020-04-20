Samsung Galaxy Tab S6 Yeni Güncelleme Aldı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji

Samsung Galaxy Tab S6 Yeni Güncelleme Aldı

Birçok kişinin memnun kaldığı Samsung Galaxy Tab S6 modeli ile ilgili yeni bir güncelleme kararı alındı.

20.04.2020 06:53 | Son Güncelleme: 20.04.2020 06:53
Samsung Galaxy Tab S6 Yeni Güncelleme Aldı

Birçok kişinin memnun kaldığı Samsung Galaxy Tab S6 modeli ile ilgili yeni bir güncelleme kararı alındı. Samsung uzun bir süredir birçok tablet modeli için performans iyileştirici güncellemeler getiriyordu. İşte bu yeni güncelleme ile ilgili merak ettiğiniz bütün detaylar.

Teknoloji şirketleri herhangi bir cihaz ürettiğinde genellikle sadece üretim sürecini tamamlayıp geri çekilmiyor. Aynı zamanda onun güncellemelerini de düzenli olarak tamamlıyor. Galaxy Tab S6 modeli için de şirket aynı yöntemi denedi. Öncelikle belirtmek gerekiyor ki Samsung Galaxy Tab S6 One UI 2.1 kullanıcı arayüzü, bu tablet modelini kullananlara yeni güncelleme ile açılmış oldu.

Samsung Galaxy Tab S6 kararlılığı arttı

T860XXU1BTD1 sürüm numarasıyla yayınlanan güncelleme Çin içerisinde yer alan tabletlerde zaten bulunuyordu. Bu güncelleme Çin dışındaki Samsung tablet kullanıcılarına gelmiş olacak.

Nisan ayı güvenlik güncellemesi ile birlikte, kullanıcılara sunulacak olan bu sistem yeniliği daha büyük bir kararlılık sağlayacak. Böylece performans yönetimi çok daha üst bir noktaya taşınmış olacak. Yeni güncelleme, Samsung Galaxy Tab S6'nın yalnızca Wi-Fi modeli için şimdilik yayına alınmaya başlandı. İlerleyen zamanlarda diğer modellerin de güncellemesi kullanılabilecek.

Galaxy Tab S6 modelinin güncelleme sırası size geldiğinde bir bildirim alacaksınız. Eğer bildirim almazsanız Ayarlar>yazılım bölümünden güncelleme kısmını seçerek güncellemenizi alabilirsiniz. Bu güncellemeyi aldığınızda, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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