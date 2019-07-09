Samsung Galaxy Tab S6'nın Özellikleri ve Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsung ile ilgili haberler yapmasıyla ünlü SamMobile isimli internet sitesi, yeni birkaç fotoğraf yayınladı. Yayınladığı fotoğrafların Samsung'un yeni çıkaracağı Galaxy Tab S6 olduğunu belirten SamMobile, tabletin bazı özelliklerini de ortaya çıkardı. Galaxy Tab S4'ün devamı niteliğinde gelecek olan tabletin isminin Galaxy Tab S5 yerine Galaxy Tab S6 olmasına karar verildi.

Eğer söylentiler doğru ise, Galaxy Tab S6 gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alacak ve 6 GB RAM'e sahip olacak. İşletim sistemi olarak ise tabletin içinde stok olarak Android 9 Pie yüklü bulunuyor. Tablet, 10,5 inç ekrana sahip olacağı ve 64 GB'lık hafıza yerine stok olarak 128 GB hafızaya sahip olacağı söyleniyor. Galaxy Tab S6, piyasaya sürüldüğü zaman 128 GB/ 256 GB hafıza seçenekleriyle müşterilere sunulacak. Diğer tablet modellerinden alışık olmadığımız bir şekilde Galaxy Tab S6'nın arkasında ikili kamera kurulumu yer alıyor. Bunların yanı sıra, tabletin arka tarafında manyetik bir S-Pen tutucusu olduğunu düşündüğümüz bir kısım yer alıyor. Tablet, yeni S-Pen özelliklerini de beraberinde getirebilir.

Samsung Galaxy Tab S6'nın Wi-Fi varyantı SM-T860 model numarasıyla, LTE varyantı ise SM-T865 model numarası ile gelecek. Tablet gri, mavi ve kahverengi olmak üzere 3 adet renk seçeneğine sahip olacak ve ayrıca klavye aksesuarlarını da destekleyecek. Şimdilik Samsung'un tableti ne zaman piyasaya süreceği konusunda bir bilgi yok ancak yakın zamanda duyurulacağı düşünülüyor.