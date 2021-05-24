Samsung Galaxy Tab A7 Lite'ın Özellikleri ve Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Samsung Galaxy Tab A7 Lite'ın Özellikleri ve Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Tab A7 Lite'ın Özellikleri ve Görüntüleri Ortaya Çıktı
Tekmoloji - Haberler | Teknoloji

Samsung firmasının giriş seviyesi tableti Galaxy Tab A7 Lite yakında piyasada yerini alacak. Tabletin özellikleri ve görüntüleri ortaya çıkmaya başladı. Gelin hep birlikte inceleyelim!

Teknoloji devi Samsung, Galaxy Tab S7 Lite adlı tableti piyasaya sürmeye hazırlanırken, aynı zamanda kullanıcıları için yeni bir giriş seviyesi tableti piyasaya sürmeyi planlıyor.

Gelen bilgiye göre, Samsung firmasının giriş seviyesi tablet olacak Galaxy Tab A7 Lite'ı da piyasaya sürecek. Bu cihaz hakkında daha önce bazı bilgiler paylaşılmıştı. Tarafımıza gelen son son bilgiler cihazın tasarımı ve görünümü üzerinedir.

Görüntülerden de görebileceğimiz gibi tablet 3.5 mm kulaklık girişi ile geliyor. Bu, birçok kullanıcının beğeneceği bir özelliktir. Ayrıca, bu tabletin S7 Lite'ın dik açılı kenarlarından farklı olan yuvarlak bir kenarı var gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite'ın Özellikleri ve Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Tab A7 Lite'ın sadece bir arka kamera olduğunu görebiliyoruz. Oldukça kalın çerçevesinin içinde bir de orta ön kamera bulunuyor. Önceki haberlere göre bu tablet, 1340 × 800 çözünürlüğe sahip 8.7 inçlik bir ekran kullanacak. Ön kamera oldukça zayıf olan 2MP'lik bir sensör olacak. Google Console üzerinde yayınlanan detaylarda ise, bu cihazın 3 GB RAM'e sahip bir MediaTek Helio P22T işlemci kullanacağını ortaya koyuyor. Hem WiFi hem de LTE versiyonlarına sahip olacak cihazın batarya gücü 5100 mAh olacak.

Galaxy Tab A7 Lite, TENAA Üzerinde Görünmeye Başladı

Birkaç hafta önce Samsung Galaxy Tab A7 Lite, TENAA'da göründü. Listeye göre bu cihaz (SM-T225C) 1340 x 800 piksel çözünürlüğe sahip 8.68 inç LCD ekran ile gelecek. Tüm boyutlardaki çerçeveler oldukça büyüktür ve sağ taraf, güç düğmesi ve ses yükseltici için bir yuva görevi görür.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite adlı cihaz, 3GB RAM'e ek olarak, ayrıca 4GB RAM versiyonuna sahip olacak. Depolama kapasitesi için, TENAA'nın listesi 64GB depolama alanına sahip olacağını gösteriyor. Bununla birlikte, depolama bir microSD kart ile genişletilebilir. Cihazın gövdesinin altında, MediaTek Helio P22T yonga seti olduğu ve Android 11 ile kutusunda çıkacağı açıklandı. Gelen bu bilgi ile Google Console üzerinde verilerin doğruluğu teyit edilmiş oldu.

Galaxy Tab A7 Lite, Samsung firmasının yazılımı olan One UI 3.1 ile birlikte gelecek. Batarya özellikleri, 15W şarjı destekleyen 5100mAh batarya kullandığını söylüyor. Arka tarafta, tek kamera 8 MP sensöre sahip olacak. Galaxy Tab A7 Lite adlı tabletin boyutları 212.4 x 124.7 x 8mm'dir ve 300 gram ağırlığındadır. Cihazın özellikleri ve görselleri paylaşılmış durumda, ancak cihazın lansman tarihi tam olarak bildirilmedi. Söylentilere bakarsak cihaz, Haziran ayı içinde gelecek gibi duruyor.

Kaynak: Tekmoloji

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