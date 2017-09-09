Samsung Galaxy Tab A (2017) Tanıtıldı!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Samsung her geçen gün yeni bir ürünle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu defaysa yepyeni bir tabletle karşımıza çıkan Samsung, bakalım Galaxy Tab A (2017) ile neler sunuyor?



Galaxy Tab A (2017) artık resmi!



Her geçen gün biraz daha kan kaybeden tablet pazarı, birçok üretici için artık ölü bir sektör haline gelmiş olsa da Samsung için durum hala böyle değil. Keza Samsung tablet pazarının hala önemli oyuncularından birisi ve hala bu pazar için ürün geliştirmeye devam ediyor. Samsung"un tablet pazarına kazandırdığı son ürün ise Vietnam"da tanıtılan Galaxy Tab A (2017) oldu.







Giriş seviyesi özelliklere sahip olan tablet, 8 inç büyüklüğünde 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde bir ekranla geliyor. Dört çekirdekli 1.4 GHz saat hızında çalışan bir işlemcinin kullanıldığı tablette bu işlemcinin ne olduğu açıklanmamış.



16 GB arttırılabilir dahili depolamaya yer verilen Galaxy Tab A (2017) modelinde 2 GB RAM kullanılmış. 8 Megapiksel çözünürlüğündeki arka kamera f/1.9 diyafram açıklığına sahipken 5 Megapiksellik ön kamerada unutulmamış. Android 7.1 Nougat işletim sistemini kullanan Galaxy Tab A (2017), 212.1 x 124.1 x 8.9 mm boyutlarına ve 364 gram ağırlığa sahip.







Gücünü 5000 mAh bataryadan alan tablet 285 dolar fiyat etiketiyle Vietnam"da satışa sunulmuş durumda. Ancak global pazarda satışa sunulup sunulmayacağı hakkında henüz resmi bir bilgi maalesef bulunmuyor.