Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonları için hediye çeki veriyor Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonları için bin TL'ye varan hediye çeki veriyor.

Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonları için bin TL'ye varan hediye çeki veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung vatandaşların evlerinde kalmalarının büyük önem taşıdığı bu dönemde Samsung da hayata geçirdiği kampanyalar ile evde zaman geçirmeyi daha keyifli hale getiriyor.

Samsung Online Mağaza (https://shop.samsung.com) üzerinde geçerli olan kampanyalar ile sunulan fırsatlar sayesinde Samsung'un öne çıkan kampanyalarından bazıları şu şekilde:

Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonları için bin TL'ye varan hediye çeki veriyor. 30 Nisan'a kadar geçerli olan kampanya kapsamında Samsung Online Mağaza üzerinden Galaxy S20 Ultra satın alanlara bin TL, Galaxy S20+ satın alanlara 700 TL, Galaxy S20 veya Galaxy Note10 Lite satın alanlara ise 500 TL değerinde hediye çekleri veriliyor.

Hediye çekleri yıl sonuna kadar geçerli olup online mağaza üzerinden mobil ve aksesuar kategorilerinde yapılacak diğer alışverişlerde geçerli olacak.

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de okullarda eğitime ara verilirken eğitim sürecinin kesintiye uğramaması için öğrenciler, uzaktan eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda online mağaza üzerinden Wi-Fi özellikli Samsung Galaxy tabletlerinden 31 Mayıs'a kadar satın alanlara eğitimleri için üç ay ücretsiz Okulistik İçerik Paketi hediye eden Samsung, buna ek olarak Eğitim İndirim Programı Kampanyası da başlattı.

Samsung Online Mağaza'ya edu.com.tr ve k12.com.tr uzantılı mail adresleri ile üye olmuş kullanıcılar için geçerli kampanya kapsamında nisan ayı boyunca Samsung Online Mağaza üzerinden satın alınacak seçili tablet ve giyilebilir ürünlerde yüzde 10'a varan indirimler yapılıyor.

Galaxy cihazlarınızda çevirim dışı ve arka planda oynatma seçenekleriyle sevdiğiniz videoları, dizileri ve filmleri reklamsız izlemek için 4 aya varan ücretsiz YouTube Premium üyelik fırsatından faydalanılabiliyor

5 Mart 2021 tarihine kadar geçerli olan teklif kapsamında Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Z Flip sahipleri 4 Ay YouTube Premium; diğer Galaxy Cihaz sahipleri ise 2 Ay YouTube Premium sahibi oluyor.

Kaynak: AA