Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus İncelemesi Mükemmel Olduğunu Gösteriyor Ancak?



Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus, Ne Umduk? Ne Bulduk? Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9 ve S9 Plus Özellikleri Neler?

Samsung hatırlanacağı üzere yeni amiral gemisi akıllı telefonlar S9 v S9 Plus için tanıtım öncesi yayımladığı videolarda Geliştirilmiş AI Kamera Özelliklere dikkat çekti. Yayınlanan tüm incelemelerin ortak görüşü cihazın Pixel 2'ye kıyasla kamera becerileri konusunda geride ancak Galaxy S8'e görede oldukça iyi bir sıçrama olarak tarif ediliyor. Basit bir değişle aradığınıza bağlı olarak satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlardan biri olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S9 için ortaya sunulan özellikler ile başlayalım;

Qualcomm Snapdragon 845 (US)/ Exynos 9810 (Amerika Dışında Her Yerde)

5.8-inch QHD Super AMOLED display

4 GB RAM

64 GB storage + microSD

3,000 mAh battery

12MP rear camera

Variable aperture: F1.5/F2.4

960fps super slow-mo

8MP F1.7 front camera

IP68 water resistant

Stereo speakers (sonunda!) tuned by AKG, 40 percent louder

Dolby Atmos support

Bluetooth 5.0

AR Emoji – Samsung's take on Apple's Animoji

Colors: Lilac Purple, Midnight Black, Coral Blue (US). Titanium Grey available as well in other markets.

$719

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus Arasındaki Farklar Neler?

6GB RAM

İkinci telefoto kamera

6.2-inch QHD Super AMOLED

3,500 mAh batarya

$840

Samsung bu yıl daha küçük cihazıda geliştirmiş durumda ve kardeşlerde tek fark pil süresi, ilave RAM ve ekran boyutu olarak sınırlandırıyor.

En iyi Samsung Donanımını satın almak isteyenler Galaxy S9 Plus Tercih etmeli.



Samsung küçük ve büyük boyutlarda Android Amiral Gemisi üreten en önemli ve tek üretici konumundaydı. Ancak Bu durum Google'ın Pixel 2 ve Pixel 2 XL çerçevesiz modeli ile birlikte bir anlamda değişti. Artık ortada daha ciddi bir rakip var ve özellikle küçük modellerde daha uzun pil ömrü ve çerçevesiz tasarım sunuyor.

Samsung'un Galaxy Tasarımında radikal bir değişiklik yapmadığını görüyoruz. İlk bakışta fark edilen en önemli değişiklik ise parmak izi sensörünün artık kameranın altına yerleştirilmiş olduğu. Yeni renk seçenekleri ve çerçevelerin biraz daha küçültülmüş olması diğer ufak değişiklik olarak kalıyor.

Samsung'un OLED ekranları her zamanki gibi oldukça iyi. DisplayMate göre S9 en iyi akıllı telefon ekranına sahip. S9'daki güncellemeler farklı aydınlatma koşullarında renk doğruluğunu arttırmakla birlikte % 20 daha parlak hale getiriyor.

Galaxy S8, Note 8 ve iPhone X ki bunlarda Samsung OLED Ekranlarını kullanıyor; Bu cihazlardan S9 ve S9 Plus'a geçenler bu değişikliği çok fark edeceğini sanmıyorum. Ancak diğerlerinden geçenler kesinlikle fark eder.

Ses Tarafında ise çok daha şaşırtıcı bir gelişme bulacaksınız. Stereo Ses kalitesi, yüzde 40 daha iyi bir ses kalitesi sunuyor. Daha yüksek, Daha dolgun ve Net Ses kalitesi sunuyor. Dolby Atmos Tuning'in bu konuda yardımı şüphesiz var. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişi – yani eski kulaklık girişini de Samsung'un koruduğunu görüyoruz.

Ancak bu telefonu almak için gerekli gerçek sebebe dönelim. Gelişmiş KAMERA!

Samsung'un yeni değişken diyagram açıklığına sahip, düşük ışıkta bile mükemmel sonuçlar vaat ettiği yeni bir kamera seti var. Görünen o ki Samsung yeni HDR algoritması ile harikalar yaratmış. Pixel'in HDR+ işleme algoritması bu alanda en iyi fotoğraf kalitesini yakaladığını söylüyoruz ancak S9 ile Samsung HDR kalitesini yakalamayı başarmış.

Pixel 2 XL ile çekilen Örnek;



Galaxy S9 ile Çekilen Örnek;

S9 çekiminde güneşin yeteri kadar yaklaştırılmadığına dikkat edin. Buna rağmen yeterli gölge detayları korunmuş durumda.

Samsung Galaxy S9 ve S9+, ultra ağır çekim özelliği, sınıfının ışığa göre otomatik ayarlanabilen değişken diyaframlı en iyi kamerası ve duygularınızı kişiselleştirilmiş bir şekilde ifade etme olanağı sağlayan AR Emojiler ile karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus 'ın diğer tüm özellikleri



Her şey göz önüne alındığında, Samsung'un bu yılda geri adım atmadığını söyleyebiliriz.Ancak Apple'ın zaman çizelgesine uymak zorunda olan Samsung S9 bir anlamda Galaxy S8 gibi hissettiriyor. Bu yüzden önemli geliştirmelerin yapıldığı "Bir Yükseltme Sürümü" olarak yerini alacak diyorum.

Özellikle S9 üzerinde yapılan geliştirmeleri; Stereo hoparlörler, küçük çerçeveler, genişletilebilir depolama ve kulaklık jakı, günümüzde özellikle nispeten küçük bir kasada nadir bir kombinasyon olarak görüyorum.

Samsung S9 ile devrim yapmamış, ancak ben özellikle Samsung Galaxy S10 ile iPhone X benzeri bir tasarım değişimi bekliyorum. Bunu da şimdiden buraya not edeyim.

Bu arada;

Türk Telekom'dan eski telefonunu getirenlere Samsung Galaxy S9 ve S9+'da 4100 TL'ye varan indirim



Son teknoloji ürünü akıllı telefonları "Fırsat Bu Fırsat" mottosuyla müşterilerine sunmaya devam eden Türk Telekom, eski telefonunu getiren kullanıcılarına Samsung'un merakla beklenen en yeni telefonları Samsung Galaxy S9 ve S9+'a 4100 TL'ye varan indirimlerle sahip olma fırsatı sunuyor.

Türk Telekom; Samsung'un resim, video ve emojileri kişiselleştirebilen Artırılmış Gerçeklikli Emojiler özelliğine (AR Emoji) ve saniyede 960 kare çekebilen ultra ağır çekim özellikli kameraya sahip en yeni akıllı telefon modelleri Galaxy S9 ve S9+'yı hazırladığı özel teklifle müşterilerine 4.100 TL'ye varan indirimlerle sunuyor.

Almak isteyenlere hatırlatalım.

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus



