Samsung Sesli Asistanı Bixby Nasıl Devre Dışı Bırakılır?



Samsung Galaxy S9, S8 ve Note 8'de Bixby Nasıl Kapatılır?

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9 şu anda dünyanın her yerinde satılmaya başlandı. Şık tasarımı ve gerçek kulaklık girişi yani eski kulaklık girişi dahil edildikten sonra ilk olarak arayacağınız özelliklerden ve düğmelerden birisi Bixby Ses Aç/Kapa Düğmesi olacak.

Asistanın hayranıysanız ve uygulamaları kontrol etme ve ayarları değiştirme konusunda güçlü bir yeteneğiniz varsa bu işi kolayca halledebilirsiniz.

Ancak Ses seviyelerini ayarlarken yanlışlıkla Bixby'i özelliğini karşınızda sık sık bulabilirsiniz. Düğmeler bir birine çok yakın. Bu durumda Bixby'i tamamen devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Bir bakıma asistan yaptığınız işi kesintiye uğratmayacak ve zaman kaybetmeniz gerekmeyecek.

Bixby Özelliğini Devre Dışı Bırakma?

Ana ekran üzerinden Bixby Uygulamasına tıklayın.

Bixby ayarlar düğmesine basın.

Sağ üst köşede klasik menü düğmeleri, dünya, çark ve üç nokta üst üste hamburger menüyü göreceksiniz.

Çark menüsüne bastığınızda Bixby key menüsünü göreceksiniz.

Tamamen kapatmak isteyenler, hem Bixby Voice hem de Bixby Home'u devre dışı bırakmanız gerekir.

Son adım Bixby Home yan ekranından kurtarmaktır. Ana ekranınızın boş bir bölümüne dokunup basılı tutun ve ardından Bixby Home olan en soldaki bölüme ulaşmak için sağa hızlıca kaydırın. Sonrasında düğmeyi kapalı konuma getirmeniz yeterlidir.

Samsung Galaxy S9, S8 ve Note 8'de Bixby Nasıl Kapatılır?



https://www.teknotalk.com/samsung-galaxy-s9-s8-ve-note-8de-bixby-nasil-kapatilir-62750/