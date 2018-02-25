Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Galaxy S9 ve S9 Plus'ın Satış Fiyatı



Samsung Galaxy S9 Plus Fiyatı 997 EURO, Hiçte Ucuz Olmayacak! Resmi Tanıtımına sayılı günler kala Galaxy S9 Plus Satış Fiyatı Ortaya Çıktı.

Samsung'un yeni amiral gemisinin MWC 2018'de "Unpacked Etkinliği" gerçekleştirilecek resmi tanıtımından bir kaç gün önce belki de en önemli ayrıntı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S9 Plus Fiyatı ve Galaxy S9 Fiyatı !

Samsung Galaxy S9 Fiyatı 841 Euro

Samsung Galaxy S9 Plus Fiyatı 997 Euro

Evan Blass tarafında ortaya çıkarılan Satış fiyatları tüketicilerde biraz hayal kırıklığı yaratacak. Belli ki Samsung'un yeni amiral gemisi hiçte ucuz olmayacak. 1000 Dolarlık iPhone fiyatı ciddi tartışma konusu olmuşken 1000 Euro'luk Galaxy S9 Plus bize ne sunacak? gerçekten merak ediyorum.

Pricing. pic.twitter.com/wu4GlK1FCU

— Evan Blass (@evleaks) 22 Şubat 2018

http://www.teknotalk.com/samsung-galaxy-s9-plus-fiyati-997-euro-62372/