Samsung Galaxy S9 Dokunmatik Ekran Sorunları İnceleniyor

Samsung Galaxy S9 ve S9+ için Bildirilen Ölü Piksel Sorunları İnceleniyor



Samsung Galaxy S9 Dokunmatik Ekran Sorunları şirket tarafından inceliyor.

Güney Koreli Teknoloji Devi Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S9 ve S9+ için dokunmatik ekran sorunları bildirilmeye başlandı. Sınırlı sayıda olduğu belirtilen sorunlar için şirket bir açıklama yayımladı.

Android Police ve PiunikaWeb, Reddit ve Samsung'un kendi destek forumlarında bu konuya işaret ediliyor. Bazıları bu sorunu fabrika ayarlarına sıfırlayarak yada hassasiyeti arttırarak çözebildiklerini ancak yenisi ile değiştirmeyi talep ettikleri de görünüyor.

Samsung bu konuda yaptığı açıklamada Galaxy S9 ve S9+ için dokunmatik ekran duyarlılığı konusunda sınırlı sayıda şikayet alıyoruz denildi. Bu şikayeti yaşayanların doğrudan Samsung ile iletişime geçme konusunda da teşvik ettiklerini ddile getirdi.

OLED ekranlar hayatımıza girdi gireli daha kötü ekran donanım sorunları gördük. iPhone'larda dokunma hastalığı gibi. Ancak bu sorunlar gerçekten söylendiği gibi sınırlı sayıda mı henüz onu bilmiyoruz.

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Android Police, 9to5Google, Samsung support forum, PiunikaWeb

https://www.teknotalk.com/samsung-galaxy-s9-dokunmatik-ekran-sorunlari-inceliyor-62815/