Samsung Galaxy S Light Luxury Daha Ucuz Fiyatlı Galaxy S8



Samsung Galaxy S8'in Light Sürümü Çin'de Satışa Sunuldu. Samsung Galaxy S Light Luxury adı ile satışa sunulan ve Lite Sürümlü S8 Olarak Tanımlanabilecek cihaz, daha bütçe dostu ve ucuz.

Samsung Galaxy S Light Luxury, Daha UCUZA S8 Sahibi Olmak İsteyenlere Harika Bir Fırsat Olarak Sunulmuş.

Bir süredir daha ucuz maliyetli bir Galaxy S8 modelinin çıkacağı söylentileri bugün itibariyle son buldu. SamMobile tarafından fark edilen yeni cihaz bugün Çinde satışa sunuldu. Galaxy S Light Luxury adı ile satışa sunulan cihaz kesinlikle Galaxy S8'in bazı özellikleri ile Lite Sürümü. Aynı tasarım ve fiziksel Bixby düğmesi ile parmak izi okuyucu aynı yerinde duruyor.

Samsung Galaxy S Light Luxury Özellikleri Neler?



5.8 inçlik "Infinity" ekranı 18.5: 9 en boy oranı ve FHD + çözünürlüğüne sahiptir. İç tarafta işemci olarak Snapdragon 660 (S8'de Snapdragon 845 kullanılmıştı) 4GB RAM ve 64 GB Depolama alanı kullanılmış. Ön kamera ve arka kameralar sırasıyla 8 megapiksel ve 16 megapiksel ve telefon IP68 su ve toz geçirmez; Samsung Pay, kablosuz şarj, yüz tanıma, 3,000mAh pil ve bir iris tarayıcı özelliklerine sahip.

Ayrıca S Light Luxury Android OREO yüklü geliyor.

Gelelim Satış Fiyatına…

Yeni telefon Çin'in online alışveriş sitesi JD.com'da yaklaşık ¥3999 ($626) fiyat etiketi ile satılıyor. Siyah ve Kırmızı renk seçenekleri var. Erken sipariş verenler için 1 Haziran'a kadar yaklaşık 579 Dolar.

Bu modelin global pazarda satışa sunulup sunulmayacağı hakkında henüz bir bilgi yok.

https://www.teknotalk.com/samsung-galaxy-s-light-luxury-63833/