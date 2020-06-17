Samsung Galaxy S30 Yenilikleri Belli Olmaya Başladı Samsung önümüzdeki yılın ilk aylarında yeni amiral gemisi serisi Galaxy S30 modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Samsung önümüzdeki yılın ilk aylarında yeni amiral gemisi serisi Galaxy S30 modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni modellerin tanıtımına gerçekten uzun bir süre bulunsa da bu durum, bazı sızıntıların önüne geçebilmek adına bir engel teşkil etmiyor. Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan bazı yeni iddialar Samsung Galaxy S30 yenilikleri hakkında bazı detayları bizlere sunuyor.

Samsung Galaxy S30 Yenilikleri Neler Olacak?

Son zamanlarda Galaxy S30 serisi ile ilgili bazı bilgileri edinmeye başladık. Buna karşın temel olarak bu bilgilerin net bilgiler olmadığını ve ağırlıklı olarak ucu açık sızıntılardan oluştuğunu görüyoruz. Yeni iddialara göre Galaxy S30 serisinin baz modeli 999 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Peki bu fiyata neler alacaksınız?

Ağırlıklı söylentiler kamera üzerinde dolaşıyor. Görünüşe göre Samsung, Galaxy S30 modelleri ile birlikte ekran altı kamera teknolojisine geçiş yapabilir. Yine de bu teknolojinin hala geliştirme aşamasında olduğunu ve önümüzdeki yıla yetişip yetişmeyeceğinin belirsiz olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca arka tarafta da 150 MP çözünürlüğe sahip bir ana kameranın bulunacağı iddia ediliyor.

Kaputun içine dönersek, Exynos 1000 işlemciden bahsediliyor. Bu işlemcinin Snapdragon 865'e kıyasla üç kat daha hızlı olduğu söyleniyor olsa da bunun oldukça şüpheli bir iddia olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle bir miktar mesafeli yaklaşmamızda fayda var.

Yeni modellerin tanıtımına kalan süre daraldıkça daha yeni sızıntılarla karşılaşmayı bekleyebiliriz. Peki siz bu sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S30 serisinde olmazsa olmaz özellikler nedir? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.