Samsung Galaxy S30 Kamerası ile Tozu Dumana Katacak

Samsung tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve satışa sunulan Galaxy S20 modellerinin üzerinden pek de uzun bir süre geçmemişken Galaxy S30 serisi ile ilgili bazı yeni sızıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Samsung tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve satışa sunulan Galaxy S20 modellerinin üzerinden pek de uzun bir süre geçmemişken Galaxy S30 serisi ile ilgili bazı yeni sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Samsung Galaxy S30 kamerası ile ortalığın tozunu dumanına katabilir.

Samsung Galaxy S30 Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Sammobile tarafından sızdırılan yeni bir rapora göre Samsung, Galaxy S30 modelinde 150 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya yer vermek istiyor. Mevcut durumda piyasada yer alan hiçbir cihazda 150 MP çözünürlüğünde bir kameranın yer almadığını biliyoruz. Buna karşın Galaxy S20 Ultra'nın 108 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olduğunu göz önüne aldığımızda iddianın pek de şaşırtıcı ve uçuk olmadığını düşünebiliriz.

Önümüzdeki sene tanıtılması beklenen seride Galaxy S30, Galaxy S30 Plus ve Galaxy S30 Ultra modelleri ile karşılaşmayı bekliyoruz. Bu noktada söz konusu sızıntının Galaxy S30 Ultra için geçerli olabileceğini söyleyebiliriz. Yani Galaxy S30 ve Galaxy S30 Plus, bundan daha az etkileyici bir kamera ile karşımıza çıkabilir.

Yine aynı sızıntılardan devam ederek Galaxy S30 Ultra modelinde yer alacağı iddia edilen 150 MP çözünürlüğündeki ana kameraya 64 MP çözünürlüğünde telefoto, 16 MP çözünürlüğünde ultra geniş lens ve 12 MP çözünürlüğünde makro lens eşlik edecek. Buna ek olarak bir ToF Sensörü için de bazı söylentiler mevcut.

Peki siz bu sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir akıllı telefonda bu kadar yüksek performansa sahip lenslere ihtiyaç bulunuyor mu? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.