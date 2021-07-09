Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, "En İyi Akıllı Telefon" seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, "En İyi Akıllı Telefon" seçildi

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, 'En İyi Akıllı Telefon' seçildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G akıllı telefon, Mobil Dünya Kongresi 2021 (MWC) kapsamında GSM Birliği (GSMA) tarafından verilen Global Mobil Ödülleri'nde (GLOMO Ödülleri) "En İyi Akıllı Telefon" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G akıllı telefon, Mobil Dünya Kongresi 2021 (MWC) kapsamında GSM Birliği (GSMA) tarafından verilen Global Mobil Ödülleri'nde (GLOMO Ödülleri) "En İyi Akıllı Telefon" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen GLOMO Ödülleri kapsamında dünya mobil endüstrisi genelinde inovatif donanım, yazılım ve hizmetler ödüllendiriliyor.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G akıllı telefon, profesyonel seviye kamera sistemi ve parlak Akıllı Ekran özellikleriyle, nefes kesici ve ayrıntılı fotoğraflar çekmek isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda, üretkenlik için güçlü bir cihaz isteyen kullanıcılara hitap edecek biçimde Galaxy S Serisi'nde S Pen kullanımını destekleyen ilk cihaz olma özelliği de taşıyor. Tüm bu özellikleri çerçevesiz, şık bir tasarımda birleştiren Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung mühendisliğinin en iyi özelliklerini temsil ediyor.

Jüri üyeleri Samsung Galaxy S21 Ultra 5G hakkında, "Çarpıcı Dynamic AMOLED 2x ekran, sınıfının en iyisi kamera ve daha birçok özelliğe sahip olan bu cihaz, Samsung'un şimdiye kadar ürettiği en iyi Android akıllı telefon. Tüm iyi özellikleri bir arada sunan bu telefon, 2021'de En İyi Akıllı Telefon ödülüne layık görüldü." ifadelerini kullandı.

Amiral gemisi Galaxy S20'nin yapay zeka destekli kamerası ile şık Sonsuz-O 120 Hz ekranı dahil, hayranların en sevdikleri özellikleri daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşturmayı başaran Samsung Galaxy S20 FE de, kategorinin bir diğer finalisti oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil İletişim Pazarlama Bölümü Başkanı Stephanie Choi, "Bu yılki GLOMO ödüllerinde son derece rekabetçi bir kategoride ödüle layık görüldüğümüz için gururluyuz. Samsung olarak, inovasyona liderlik ettiğimiz, uzun ve gurur duyduğumuz bir geçmişe sahibiz. Kullanıcıların ihtiyaçları her geçen gün çeşitlenerek artarken dünyanın her yerinde kullanıcıların sevebileceği cihazların geliştirilmesine öncülük etme konusundaki kararlılığımız da devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Selin Şekerci Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, "En İyi Akıllı Telefon" seçildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 15:11:36. #1.14#

title