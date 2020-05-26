Samsung Galaxy S21 OLED Ekran Krizi Başladı: Belirsizlik Sürüyor
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Samsung Galaxy S21 OLED Ekran Krizi Başladı: Belirsizlik Sürüyor

Akıllı telefon üreticileri arasında çok özel bir yere sahip olan Samsung, Galaxy S21 modeli ile ilgili ne yapacağını şaşırdı.

Samsung Galaxy S21 OLED Ekran Krizi Başladı: Belirsizlik Sürüyor
26.05.2020 01:46 | Son Güncelleme: 26.05.2020 01:49

Akıllı telefon üreticileri arasında çok özel bir yere sahip olan Samsung, Galaxy S21 modeli ile ilgili ne yapacağını şaşırdı. Şirket özellikle de ekran konusunda büyük bir belirsizlik yaşıyor.

Her yıl farklı bir model ortaya çıkaran Samsung, kısa bir süre içerisinde bütün kullanıcıları yeni amiral gemisi ile tanıştırmak istiyor. Ancak her şirketin hedeflediği gibi onun da maliyeti düşünmesi gerekiyor. Samsung tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında şirket, ekran konusunda maliyeti düşürebilir.

Samsung Galaxy S21 OLED ekranı için başka şirket kullanılacak

Samsung'un, BOE Technology ismindeki Çinli bir şirket ile anlaşmak üzere olduğu söylendi. Eğer bu şirketle anlaşma yapılırsa, ekran çok daha uygun bir fiyata getirilmiş olacak. Böylece maliyeti düşüren Samsung daha uygun fiyatlarla cihaz satışa sunulabilecek.

Firmanın yeni modelleri için 2021 yılı konuşuluyor. Henüz önünde uzun bir zaman olan Samsung, muhtemelen bunu en iyi şekilde değerlendirecektir. OLED ekran üreten kuruluş ile görüşmeler, şu anda devam ediyor. Özellikle de hem fiyat hem de performans konularında anlaşmaya varılırsa, muhtemelen kısa süre içerisinde ortak çalışma başlayacak.

Elbette her şey Samsung için toz pembe değil. Firmanın önünde önemli bir engel bulunuyor. OLED panellerin 120 Hz gibi yüksek yenileme hızlarını yakalaması imkansız olduğu için, Galaxy S21 Plus modelinde muhtemelen bu firma ile anlaşma yapılmayacak. Samsung'un başka bir şirketten ekran almasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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