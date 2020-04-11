Samsung Galaxy S21'in Kamerası Ekran Altında Olacak
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Samsung, Teknoloji

Samsung Galaxy S21'in Kamerası Ekran Altında Olacak

Geçtiğimiz Şubat ayında piyasaya sürülen Galaxy S20, yılın en ilginç Android telefonlarından biri olmuştu. Özellikle Ultra sürümde harika bir ekran tasarımı ve kamera özelliklerine sahip olan cihazın yeni sürümüne ilişkin ilk iddialar da gelmeye başladı.

11.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:52
Samsung Galaxy S21'in Kamerası Ekran Altında Olacak

Geçtiğimiz Şubat ayında piyasaya sürülen Galaxy S20, yılın en ilginç Android telefonlarından biri olmuştu. Özellikle Ultra sürümde harika bir ekran tasarımı ve kamera özelliklerine sahip olan cihazın yeni sürümüne ilişkin ilk iddialar da gelmeye başladı.

Ortayan çıkan yeni bir Galaxy S21 sızıntısında telefonun ekran altı kamera teknolojisine sahip olacağı belirtildi. Kamerayı ekranın altına yerleştirmek, Samsung'un ekrana gömülü kamerası yüzündenı tam ekran görünümünü "mahveden" tek şeyi ortadan kaldırmasına olanak sağlayabilir.

Bu teknoloji açılır bir pop-up kameradan farklı olarak herhangi hareketli parçanın telefona dahil edilmesini gerektirmiyor. Ekranın alt kısmına yerleştirilen selfie kamerası aynı zamanda ekranın bütünlüğünü de bozmamış oluyor.

Ekran altı kamera teknolojisi fotoğraf çekerken ekranın selfie kamerayı kaplayan kısmı şeffaf hale getirerek görmeseniz bile çekim yapabiliyor. Kamerayı kullanmadığınız zamanlarda ise normal bir ekran gibi davranabiliyor olmasıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi ve Oppo da Ekran Altı Kamerasını Deniyor

Samsung kesinlikle bu teknolojiyle oynayan ilk şirket değil. Geçen yıl Oppo ve Xiaomi'nin bu teknolojiye sahip prototipleri basına sızmıştı. Henüz ekran altı kameraya sahip bir telefon tanıtılmamış olsa da Koreli üreticinin bu konuda rakiplerinin olduğunu belirtelim.

Kaynak: Tamindir

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