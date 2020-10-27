Samsung Galaxy S21 fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy S21 özellikleri neler? Samsung kutularından da şarj aleti çıkmayacağı doğru mu?
Samsung ailesine yeni bir ürün grubu daha katılıyor. Samsung Galaxy S21 özellikleri, Samsung Galaxy S21 ultra fiyatı ve özellikleri haberimizin detaylarında. Samsung Galaxy S21 çıkış tarihi ne zaman? Samsung Galaxy S21 için yeni sızıntıları da ortaya çıktı!
Samsung yepyeni telefon ailesi Samsung Galaxy S21 hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında. Samsung Galaxy S21 özellikleri neler? Samsung Galaxy S21 fiyatı ne kadar?
SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ
6,3 inç 120 Hz Dinamik AMOLED ekran
Snapdragon 875 işlemci/ Exynos 1000 işlemci
10/12/16GB RAM
12MP+64MP+12MP+ToF kameralar
Ekrana entegre selfie kamera
128GB/256GB/512GB depomda, microSD kart destekli
60 watt hızlı şarj destekli 3,880 mAh pil
5G desteği
Android 11 ve One UI 2.5 arayüzü
SAMSUNG GALAXY S21 PLUS ÖZELLİKLERİ
6,8 inç 120Hz Dinamik AMOLED ekran
Snapdragon 875 işlemci/ Exynos 1000 işlemci
12/16GB RAM
12MP+64MP+12MP+ToF kameralar
Ekrana entegre selfie kamera
256GB/512GB storage, microSD card slot
60 watt hızlı şarj destekli 4,660 mAh pil
5G desteği
Android 11 ve One UI 2.5 arayüzü
SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA ÖZELLİKLERİ
7,1 inç 120Hz Dinamik AMOLED ekran
Snapdragon 875 işlemci/ Exynos 1000 işlemci
12/16GB RAM 108MP+64MP+12MP+ToF kameralar
Ekrana entegre selfie kamera
256GB/512GB depolama, microSD kart destekli
60 watt hızlı şarj destekli 5,000 mAh pil
5G desteği
Android 11 ve One UI 2.5 arayüzü
SAMSUNG GALAXY S21 FİYATI
Samsung Galaxy S21'in fiyatının 999 dolar olması bekleniyor.
SAMSUNG GALAXY S21 PLUS FİYATI | SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA FİYATI
Galaxy S21 Plus'ın fiyatının 1.099 dolar olması beklenirken Galaxy S21 Ultra'nın fiyatının ise 1.199 dolar olması bekleniyor.
SAMSUNG GALAXY S21 ÇIKIŞ TARİHİ
Samsung Galaxy S21 ailesinin ülkemizde 2021 Mart ayında çıkması bekleniyor.