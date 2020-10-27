Samsung Galaxy S21 fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy S21 özellikleri neler? Samsung kutularından da şarj aleti çıkmayacağı doğru mu?

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