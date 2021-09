Samsung, Galaxy S21 cihazlar için One UI 4 Beta programını kullanıma açtı

Samsung Electronics, Galaxy S21 akıllı telefon serisinde (Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra) One UI 4 Beta programının başladığını duyurdu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy S21 akıllı telefon serisi için başlayan One UI 4 Beta programına katılan kullanıcılar, yeni ve geliştirilmiş kullanıcı arayüzünün incelemesini yaparak sürümün nihai versiyonu resmi olarak piyasaya sürülmeden önce geri bildirim gönderebiliyor.

Samsung, Galaxy S21 akıllı telefon serisinde (Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra) One UI 4 Beta programının başladığını duyurdu. Android 12 işletim sistemi (OS) tabanlı bir arayüz olan One UI 4, kullanıcılara mobil deneyimlerinde birçok açıdan denetim sunan yeni ve daha gelişmiş özelleştirme ve gizlilik özellikleri sunuyor.

One UI 4 Beta programı, kullanıcılara One UI 4'ün yükseltilmiş özelliklerini resmi olarak piyasaya sürülmesinden önce deneme imkanı sağlıyor. Samsung Galaxy S21 Serisi cihazları olan belirli bölgelerdeki kullanıcılar cihazlarındaki Samsung Members uygulaması üzerinden beta programına kayıt yaptırabiliyor. Katılımcılar, One UI 4'ün tasarımını ve yeni özelliklerinin ön izlemesini yaparak geri bildirim gönderebiliyor. Samsung, bu yıl piyasaya süreceği nihai ve optimize edilmiş güncelleme öncesinde, One UI 4 kullanıcı deneyimine son halini vermek için beta programından topladığı bilgileri kullanacak.

Deneyimleri kullanıcılar tasarlıyor

Samsung'un One UI 4 kullanıcı arayüzü, basitleştirilmiş ve akıcı etkileşim sunan temiz ve zarif tasarımıyla Galaxy akıllı telefonlar için bütüncül bir mobil deneyim sağlıyor. One UI 4 Beta katılımcıları, kendileri için ideal mobil deneyimi tasarlamalarına olanak tanıyan kapsamlı özelleştirme yeteneklerini ve gizlilik kontrollerini deneyimleyebiliyor. Bu sayede katılımcılar kişisel ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen ve kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyan bir deneyim yaşıyor.

Her aşamada özelleştirme imkanı sunuyor

One UI 4 sayesinde kullanıcılara her aşamada özelleştirme seçenekleri de sunuluyor. Zengin tema seçenekleriyle kullanıcılar ana ekran, simgeler, bildirimler, duvar kağıdı gibi birçok unsur için yapılandırma araçlarına erişebiliyor, cihazlarının görünümü ve işlevselliği üzerinde diledikleri ayarları uygulayabiliyor. Yeniden tasarlanan ve iyileştirilen widget'lar da birçok noktada kapsamlı özelleştirme imkanı sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca daha geniş bir emoji yelpazesine tek bir noktadan kolayca erişebiliyor ve daha zengin iletişim deneyimlerinin keyfine varmak için seçenekler arasında zahmetsizce dolaşabiliyor.

Gelişmiş gizlilik ve koruma işlevleri

Yeni One UI 4 arayüzü ayrıca, ayarlarının nasıl özelleştirildiğini ve daha kişiselleştirilmiş bir mobil deneyim için verilerinin tam olarak nasıl kullanıldığını kullanıcıların daha kolay anlamasına olanak tanıyan gelişmiş gizlilik ve koruma işlevleri de sunuyor. Kullanıcılar uygulamaların kamera ve mikrofon kullanımı izinleriyle ilgili aldıkları uyarılar sayesinde, erişim vermek istemedikleri durumlarda izinleri anında devre dışı bırakabiliyor. One UI 4 ayrıca Android 12'nin izin seçeneklerinin kapsamını da genişletiyor ve kullanıcıların yalnızca son 24 saat değil, son yedi gündeki izin geçmişlerini görüntülemelerini sağlıyor. Bu arada kullanıcılar hem izinlerinin hem de uygulamalarının mevcut veri kullanım miktarını görüntüleyebiliyor.