Samsung Galaxy S20 Ultra Kötü Haberle Geldi
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Samsung Galaxy S20 Ultra Kötü Haberle Geldi

Samsung şirketinin en değerli akıllı telefon modellerinden bir tanesi olan Samsung Galaxy S20 Ultra büyük iddialar ile gelmişti.

25.04.2020 06:27 | Son Güncelleme: 25.04.2020 06:27
Samsung Galaxy S20 Ultra Kötü Haberle Geldi

Samsung şirketinin en değerli akıllı telefon modellerinden bir tanesi olan Samsung Galaxy S20 Ultra büyük iddialar ile gelmişti. Özellikle de kamerasına şirket çok güveniyordu. Ancak gelen bir haber kullanıcıları adeta yıktı.

Akıllı telefon denilince ilk düşünülen şirketlerden bir tanesi olan Samsung düzenli olarak amiral gemisi düzeyinde modeller üretiyor. Şirket bu modellerde daha önceden tasarıma ağırlık veriyordu. Şimdi ise büyük oranda kamera teknolojisine ağırlık vermeye çalışıyor. Son akıllı telefonu 108 MP çözünürlük ile gelmişti.

Samsung Galaxy S20 Ultra odaklanma problemi

Samsung Galaxy S20 Ultra 100X Zoom yapabilme özelliğine sahipti. Kamerası gerçekten de olağanüstü bir başarı yakalayan bu akıllı telefon modeli, ne yazık ki önemli bir soruna sahip.

Samsung platformuna defalarca mail gönderen veya çeşitli yollarla buraya ulaşan kişiler, odaklanma sorunu olduğunu söylüyordu. Samsung ise her defasında bunun güncelleme ile çözüme ihtimalinin olduğunu söyledi. Büyük umutlara kapıdan kullanıcılar ne yazık ki umduğunu bulamadı.

Şirket tarafından yapılan paylaşımda, "Her şeyden önce, kullanımla ilgili problem için üzgünüz. Galaxy S20 Ultra modeli, önceki Samsung modellerine kıyasla sığ alan derinliği ve 10 cm veya daha uzun odak uzunluğuyla sonuçlanan, sensörün boyutunu artıran yüksek pikselli bir görüntü sensörüyle donatılmıştır. Bu nedenle bir nesneyi yakından çekerken arka plan bulanık veya odak dışı olabilir. Odak uzaklığı, lensin özelliklerine göre belirlenir; yani yazılımla düzeltilmesini zorlaştırır. Odak uzaklığını önceden tam olarak açıklayamadığımız için özür dileriz. Teşekkür ederim." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Tamindir

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