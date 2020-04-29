Samsung Galaxy S20 Ultra Kamera Kırılma Sorunu ile Gündemde!
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Samsung Galaxy S20 Ultra Kamera Kırılma Sorunu ile Gündemde!

Samsung tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan Galaxy S20 Ultra şirketin şimdiye kadar satışa sunduğu en pahalı akıllı telefon modellerinden birisi olabilir.

Samsung Galaxy S20 Ultra Kamera Kırılma Sorunu ile Gündemde!
29.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:32

Samsung tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan Galaxy S20 Ultra şirketin şimdiye kadar satışa sunduğu en pahalı akıllı telefon modellerinden birisi olabilir. Buna ek olarak yüksek fiyat aralığında odaklama, pil, ısınma ve ekran sorunlarını bir arada toplayan bir modelle karşı karşıya olduğumuzu da söyleyebiliriz. Görünüşe göre bitmek bilmeyen bu sorunların arasına bir yenisi daha eklendi. Samsung Galaxy S20 Ultra kamera kırılma sorunu ile gündeme geldi. İşte detaylar!

Samsung Galaxy S20 Ultra Kamera Kırılma Sorunu Nedir?

Son zamanlarda pek çok kullanıcının resmi destek sitelerinde Galaxy S20 Ultra modelinin arka kamerasının 'kendiliğinden kırılmasından' şikayetçi olduğunu görüyoruz. Bu kullanıcıların hepsi telefonun bir darbe almadığını iddia ettiği için olaylar bu noktada daha karmaşık bir hale geliyor.

Kullanıcılar bu durumu uyandıklarında ya da cihazı durduğu yerden ellerine aldıklarında fark ettiklerini ve bunun nasıl olduğunu bilmediklerini belirtirken kameranın aldığı hasarın görünüş itibarıyla, bir kurşun yemiş gibi, dramatik göründüğü söylenebilir.

Galaxy S20 Ultra'nın söz konusu sorunu pek çok kullanıcı için endişe verici olmakla birlikte 1,400 dolar/ 12,499 TL fiyat etiketine sahip bir modelde istenebilecek en son şeylerden birisi.

Şu aşamada pek yaygın bir sorun olmaması sebebi ile şirket henüz bu konuda bir hatasının olduğunu, ki belki de yoktur, kabul etmedi. Söz konusu hasarla teknik servise giden kullanıcılar 400 dolar karşılığında onarım hizmetinden faydalanabiliyor. Öte taraftan konu hakkında spekülasyonların sürdüğünü söyleyebiliriz.

Peki siz bu sorun hakkında ne düşünüyorsunuz? Benzer bir sorun ile karşılaştınız mı? Konu hakkında görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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