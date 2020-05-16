Samsung Galaxy S20+ DxOMark Ses Testinden Düşük Not Aldı
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Samsung Galaxy S20+ DxOMark Ses Testinden Düşük Not Aldı

Ünlü test ekibi DxOMark, ikinci kez Samsung Galaxy S20+'ı test etti. Bu kez ses testine tabi tutulan Samsung S20+, aldığı puan ile herkesi şaşırttı.

Samsung Galaxy S20+ DxOMark Ses Testinden Düşük Not Aldı
16.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:47

Ünlü test ekibi DxOMark, ikinci kez Samsung Galaxy S20+'ı test etti. Bu kez ses testine tabi tutulan Samsung S20+, aldığı puan ile herkesi şaşırttı. DxOMark ekibi tarafından kamera testine tabi tutulan telefon, tatmin edici bir puan aldı, ancak ses testinde beklenen performansı sergileyemedi.

Samsung Galaxy S20+ DxoMark Puanı Kaç?

Samsung Galaxy S20+, DxOMark ekibi tarafından gerçekleştirilen ses testinden sadece 66 puan alarak, herkesi şaşırttı. Ses kalitesinin ve performansının ölçüldüğü testte, telefon beklenen sonucu alamadı. Yapılan test sonucunda telefonun ortalama bir ses performansına ve tiz bir sese sahip olduğu belirtildi. Sahip olduğu özelliklerle yüksek bir puan alması beklenen Samsung Galaxy S20+, sahip olduğu iş düşük frekanslı sesler ve bas sistemi nedeniyle ses testinden düşük bir puan aldı.

Ses kaydetme özelliğinin oldukça iyi olduğu söylenen Samsung Galaxy S20+, ses testinde rakiplerinden çok daha düşük bir performans aldı. Gerçekleştirilen ses performans testi listesinde 11. sırada yer alan akıllı telefonun önünde Huawei Mate 20X, Apple iPhone 11 Pro Max gibi akıllı telefonlar bulunuyor.

Yaklaşık 4 ay gerçekleştirilen lansmanlar tanıtılan Samsung Galaxy S20+, sahip olduğu kamera özellikleriyle oldukça ilgi çekmişti. YouTube platformunda canlı olarak gerçekleştirilen Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılan telefonlardan birisi olan Galaxy S20+, lansmandan çok daha önce konuşulmaya başlanmış ve kamera özellikleriyle oldukça ilgi çekmişti. Ancak, akıllı telefonun ses özellikleri beklendiği gibi çıkmadı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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