Samsung Galaxy S10e, S10 ve S10+ Modelleri N11.com'da Ön Siparişle Satışta

e-ticaret platformu n11.com, Samsung'un yeni akıllı telefonları S10e, S10 ve S10+ modellerini ön siparişle satışa açıyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada ilk olarak kullanılan Dinamik AMOLED ekran özelliği ile gelen ve kesintisiz görünüm sağlayan Sinematik Sonsuz Ekranı ile şimdiye kadarki en yenilikçi ekrana sahip olan yeni modeller n11.com'da Samsung Türkiye garantisi ile ön siparişe açılıyor.

Ultra geniş açılı çoklu kameraları ile fotoğraf deneyimini bir üst seviyeye taşıyan modellerin hepsinde 10 MP Dual Pixel AF (ƒ1.9) ön kamera bulunurken Galaxy 10+ modeli ek olarak 8 MP (ƒ2.2) Canlı Odaklama ön kamerası ile geliyor. Galaxy S10 ve S10+ modellerinde 3 arka kamera ve Dual OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) bulunurken Galaxy S10e modeli çift arka kamera ve OIS ile geliyor.

Galaxy S10+ 128 ve 512 GB'lık dahili hafızası ve 8 GB RAM, Galaxy S10 128 GB'lık dahili hafıza ve 8 GB RAM, Galaxy S10e ise 128 GB'lık dahili hafıza ve 6 GB RAM özelliği taşıyor.

Kablosuz güç paylaşımı özelliği ile öne çıkan ve telefonların aşırı ısınmasına karşı özel soğutma sistemi ve yapay zeka tabanlı performans iyileştirme sunan yeni Galaxy modelleri n11.com'da.

20 Şubat - 15 Mart 2019 tarihleri arasında n11.com'da yer alan Samsung Türkiye mağazasından ön sipariş ile Galaxy S10e, S10 ve S10+ cep telefonu modellerini satın alan kullanıcılar ön siparişe özel 600 lira değerinde indirim kuponu ve Samsung Galaxy Buds Kablosuz Kulaklık kazanıyor.

Kaynak: AA