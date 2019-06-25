Samsung, Galaxy S10'un En Etkileyici 10 Özelliğini Açıkladı

Akıllı telefon sektörü her geçen gün pek çok yenilikle karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon üreten dev şirketler hem rakiplerinin bir adım önüne geçebilmek hem de müşterilerinin gönüllerinde taht kurmak için pek çok teknolojiyi akıllı telefonlarına entegre ediyorlar. Bu teknolojilerin sürekli olarak değişmesiyle birlikte artık mevcut kullanıcılar ve potansiyel müşteriler şirketlerin hızlarına yetişmekte zorlanıyorlar ve akıllı telefonların pek çok özelliğinden haberdar olmuyorlar. Samsung'da bu durumun farkında olarak Galaxy S10'un en etkileyici on özelliğini paylaştı. İşte o özellikler;

Geçici Süreyle Sessize Alma

Pek çok kullanıcı akıllı telefonunu sessizde kullanmayı tercih ediyor. Bazı kullanıcılar ise akıllı telefonlarını zorunlu olarak sessize alarak kullanıyorlar. Ancak bu durum kimi zaman telefonların sessizde unutulmasına neden olabiliyor. Samsung'da bu ince detayı düşünerek Galaxy S10'u belirli bir süreyle sessize almanızı sağlayan bir özellik geliştirdi. Bu özellik sayesinde akıllı telefonunuzu ihtiyacınız olduğu kadar sessize alıyorsunuz ve belirlenen süre dolunca akıllı telefonunuz otomatik olarak yeniden sesli kullanıma geçiyor. Bu sayede telefonun sessizde unutulma sorunu da ortadan kalkıyor.

Artırılmış Gerçeklik Destekli 'Mini Motion'

Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri son yıllarda pek çok sektörde bulunuyor. Elbette bu sektörlerden bir tanesi de akıllı telefonlar. Samsung'un Mini Motion özelliğini kullanarak kendinizin gelişmiş bir animasyonunu oluşturabilir, hareketlerinizi oluşturduğunuz bu karaktere tekrarlatabilirsiniz. Sürekli olarak güncellenen hareket izleme teknolojisi sayesinde Samsung'un bu özelliği, hareketlerinizin en doğal şekliyle tekrarlanmasına olanak sunuyor.

Yapay Zeka Destekli Fotoğraf 'Stil' Düzenleyicisi

Eğer bir Samsung Galaxy S10 sahibiyseniz, fotoğraflarınızı yapay zeka destekli olarak düzenleyebilirsiniz. Fotoğraf düzenleme menülerinden bir tanesi olan 'Stil' seçeneği, fotoğraflarınızı derin öğrenme teknolojisi yardımıyla analiz ediyor ve fotoğrafların öznelerini arka plandan başarılı bir şekilde ayırabiliyor. Bu sayede uyguladığınız efektler daha doğal görünüyor. Ayrıca bu özelliği kullanabilmeniz için ilgili fotoğrafı kameranızla çekmek zorunda da değilsiniz. İnternetten edindiğiniz bir fotoğrafı da bu düzenleme aracıyla kullanabilirsiniz. Samsung, bu özelliğiyle birlikte kullanıcıların üçüncü parti uygulamalara duyduğu ihtiyacı ortadan kaldırmayı başarmış durumda.

Akıllı Güç Tasarruf Modu

Samsung Galaxy S10'un sahip olduğu güç modu, sahibine mümkün olan en uzun batarya kullanım süresini amaçlıyor. Yine yapay zeka teknolojilerinin desteklediği bu özellik, sahip olduğunuz uygulamaları derinlemesine analiz ediyor. Bu sayede az kullandığınız ya da kullanmadığınız uygulamaların arka planda kullanılması engellenirken, aktif olarak kullandığınız uygulamalar çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Ayrıca Samsung Galaxy S10, uyarlanabilir güç tasarrufu modu sayesinde kullanıcıların video izlediği, oyun oynadığı gibi durumlarda kendisini otomatik olarak güç tasarrufu moduna alabiliyor. Böylelikle kullanıcıların yaptığı işlemler ciddi güç gerektirse bile Samsung Galaxy S10, mümkün olan en uzun süreyi kullanıcısına sunabiliyor.

Tek Elle Kullanım İmkanı

Akıllı telefonların boyutlarının büyümesi, kullanıcıların telefonlarını tek elle kullanamamalarına neden oluyor. Ancak Samsung'un bu konudaki çözümü de fazlasıyla kullanışlı. Tek el modu ile telefon ekranınızı küçültebilir, tek elle kullanmaya devam edebilirsiniz.

Fotoğraf Çekim Önerileri

Samsung'un paylaştığı Galaxy S10'un etkileyici özelliklerinden bir diğeri ise fotoğraf çekim önerileri. Yapay zekanın nimetlerinden fazlasıyla yararlanan Samsung, bu önerileri oluşturabilmek için 100 milyondan fazla fotoğrafı analiz etti. Bir profesyonel gibi fotoğraf çekmek isteyen Samsung Galaxy S10 sahipleri, bu özelliği aktifleştiriyorlar ve kendilerine yöneltilen talimatları uyguluyorlar. Bu sayede ortaya çıkan görüntüler ise yukarıdaki görselde görebileceğiniz gibi kaliteli oluyor.

Özelleştirilebilen Ekran Hareket Kontrolleri

Her kullanıcı telefonunun ekranını tam manasıyla kullanmak ister. Ancak bu kimi zaman mümkün olmayabiliyordu. Samsung, Galaxy S10'da özelliştirilebilir ekran hareketi bölümlerini dahil etti. Bu özellik sayesinde Galaxy S10 sahipleri, kendilerine göre ekranın istedikleri yerlerine yukarı, aşağı, geri, ana sayfaya dön gibi komutları oluşturabiliyorlar. Bu sayede sadece bir kaç küçük dokunuşla ekranı daha verimli olarak kullanabilirsiniz.

Fotoğraf Çekiminde Yardımcı Olan Izgara Çizgileri

Samsung, Galaxy S10'un kamera performansını kullanıcıların maksimum kullanacağı bir şekilde tasarlamış durumda. Kamerada bulunan Izgara Çizgileri özelliğini aktif ettiğiniz zaman, çekeceğiniz bir fotoğrafın düzgün görünmesi için size yardımcı oluyor.

Kilitli Ekrana Sık Kullanılan Uygulamaları Ekleyebilme

Akıllı telefonların görünüşleri ve donanımsal özellikleri kadar, kolaylıkla kullanılmaları da büyük bir öneme sahip. Samsung bu konuda da ince bir çalışma yaparak Galaxy S10 telefonunuzda sık kullandığınız uygulamaları kilitli ekrana ekleyerek kolay bir erişim imkanı sunuyor. Ekran üzerinde bulunan parmak izi okuyucu sensörünün olduğu bölgeye eklediğiniz sık kullandığınız uygulamalara, parmak izinizi okutarak kolaylıkla erişebiliyorsunuz.

Samsung'un Sesli Asistanı Bixby

Sesli asistanlar da akıllı telefon ve teknoloji üreticilerinin son zamanlarda fazlasıyla ciddiye aldığı bir konu. Kullanıcılar tarafından da sıkça kullanılan sesli asistanlar ile akıllı telefonlarınıza istediğiniz komutları verebiliyor, dilediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz. Galaxy S10'un geliştirilmiş sesli asistanı sizlere günlük rutinlerinizi oluşturma imkanı sunuyor. Oluşturacağınız rutinlerde ne yapmak istediğinizi öncesinden Bixby üzerinden ayarlayın gerisini Bixby'ye bırakın.

Samsung tarafından paylaşılan ve Galaxy S10'da bulunan ve mobil deneyimizi artırmanızı sağlayacak olan 10 özelliği sizlere aktardık. Peki siz bu özelliklerle ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.