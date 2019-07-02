Samsung, Galaxy Note10'un Tanıtım Tarihini Açıkladı

Akıllı telefon sektörünün lideri Samsung, son derece sade ve her şeyi özetleyen bir davetiyeyle birlikte Galaxy Note10 lansman etkinliğini duyurdu. S Pen'in görüldüğü davetiyede S Pen'in altına konumlandırılmış bir kamera lensi de görmek mümkün. İlk bakışta bir ünlem işaretini anımsatan davetiyede başka bir detayın bulunmadığını da belirtelim.

Şu an için Note10 hakkında bilinenleri kısaca hatırlatmak gerekirse cihazda Samsung Galaxy S10'da gördüğümüz gibi ekrandaki deliğin içerisine yerleştirilmiş bir kameranın olacağı söyleniyor. Galaxy Note10'un bu kamerayı telefonun sağ üst kısmında değil, merkezinde bulunduracağı da elimize geçen bilgiler arasında. Bu zamana kadar gelen en büyük söylentilerden biriyse Samsung'un Galaxy Note10'u 6,28 ve 6,75 inç olmak üzere iki farklı boyutta çıkaracak olması. Samsung iki model için de 5G destekli sürümler tanıtabileceği için toplamda 4 farklı cihazın tanıtılması muhtemel.

Samsung'un Unpacked etkinliğinin odak noktası her ne kadar Galaxy Note10 gibi görünse de aslında akıllarda çok daha büyük bir soru bulunuyor. Tanıtımıyla büyük bir hayran kitlesi edinen ancak çıkışından sonra ekranındaki sorunlar sebebiyle siparişi durdurulan Galaxy Fold'un bu etkinlikte tekrar duyurulup duyurulmayacağı, şu an için en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

Son olarak geçtiğimiz yaz Galaxy Note9 ile birlikte duyurulan ancak hiçbir haber alınamayan Galaxy Home hoparlörünün de bu etkinlikte ortaya çıkması bekleniyor.

Samsung'un yeni amiral gemisini tanıtacağı ve uzun süredir beklenen katlanabilir akıllı telefonunu tekrardan tanıtacağı düşünülen Unpacked etkinliği, 7 Ağustos tarihinde, saat 23.00'da, New York'ta yer alan Barclay's Center'da gerçekleşecek. Gelişmeleri yakından takip etmek için bizi takipte kalın.