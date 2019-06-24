Samsung Galaxy Note10'un Ortaya Çıkan En Gerçekçi Konsept Tasarımı (Video)

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, önümüzdeki aylarda yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note10'u tanıtacak. Samsung'un lansman günü için geri sayımı sürerken telefonun genel görünümüyle ilgili bir konsept çalışması daha ortaya çıktı. Tasarımın yaratıcısı, daha önce yaptığı gerçekçi çalışmalarla ön plana çıkan Waqar Khan'dı. Khan'ın bu çalışmasının, ilerleyen dönemlerde karşımıza çıkacak olan Galaxy Note10'un bir ön izlemesi olduğunu söylemek mümkün görünüyor. Gelin o çalışmayı biraz daha yakından tanıyalım.

Khan'ın oluşturduğu Galaxy Note10, metal bir çerçeveden ve kavisli kenarlardan oluşuyor. Tasarıma göre Samsung'un yeni amiral gemisi, delikli bir ekrana sahip ve ekran kasa oranı da bir hayli yüksek. Bunun haricinde ise telefonun metal çerçevesinin parlak yapısı da gözlerden kaçmıyor.

Kahn'ın tasarımındaki sevindirici bir diğer nokta ise cihazın 3.5mm kulaklık girişine sahip olması. Son dönemlerde neredeyse tüm amiral gemileri, 3.5mm kulaklık girişine veda etmeye başlamış durumda.

Khan, Galaxy Note10'un arka kamera kurulumunu da dikey olarak tasarlamış durumda. Kamera kurulumunun hemen yan kısmında ise sensörler ve flaş ışığı bulunuyor.

İşte Waqar Khan'ın hazırlamış olduğu o konsept tasarım;

Her ne kadar gerçekçi tasarımlarıyla ön plana çıkan bir isim olsa da Khan'ın bu tasarımının sadece bir konseptten ibaret olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ağustos ayı geldiği zaman Samsung'un yeni amiral gemisini hep birlikte tanımış olacağız.