Samsung Galaxy Note10'un Heyecanlandıran Tanıtım Videosu Geldi

Samsung Galaxy Note10, Güney Koreli firmanın yeni amiral gemisi olacak. Firmanın yeni telefonu, resmi tanıtımından 1 ay önce yayınlanan video ile ilk kez resmi olarak karşımıza çıktı.

Galaxy Note10, yeni DeX modu ile herhangi bir HDTV'yi anında bilgisayara çevirebilecek. Samsung ayrıca 20W kablosuz şarj özelliğine de işaret ediyor. Telefonlar, şarj paylaşımında da 20W tersine şarj kapasitesine sahip olacak.

Yeni tanıtım videosu, Samsung Endonezya'nın resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Videoda telefonun özellikleri konusunda bir bilgi verilmiyor ancak yeni cihazın verimlilik anlamında üst düzey olduğu vurgulanıyor.

Videoya göre yeni DeX modu, Galaxy Note10'da da bulunacak. Bu mod, cihaz üzerinden gelişmiş masaüstü tecrübesi yaşayabilmeyi sağlayacak. Samsung, yeni Galaxy Note10'un profesyoneller tarafından kullanılan bazı cihazların da yerini alacağı konusunda iddialı.

Samsung, Galaxy Note10'u işletme odaklı bir telefon olarak görüyor. Cihaz ikonik S Pen stylus kalemi ile gelecek. Yeni kamera sistemi de yaratıcı kullanıcıları ve profesyonelleri çekmeyi amaçlıyor.