Samsung Galaxy Note10'un Çıkışı Hakkındaki Tüm Söylentiler

Güney Koreli teknoloji lideri Samsung, uzun süredir beklenen akıllı telefonu yeni amiral gemisi Galaxy Note10'u tanıtmak için gün sayıyor. Samsung gün sayarken kullanıcılar ise cihazın nasıl farklılıkları ortaya koyacağını fazlasıyla merak ediyorlar.

5G teknolojisine destek verecek Samsung akıllı telefonu olma unvanına sahip olan Note10, arka tarafında bulunan kamera modülü içerisinde 12 MP çözünürlüğünde f/1,5 diyafram açıklığında ana kamera (bu kameranın f/1,8 ve f/2,4 açıklıkları destekleyeceği de söyleniyor), 12 MP çözünürlüğünde f/2,4 diyafram açıklığında telefoto kamera, 16 MP çözünürlüğünde f/2,2 diyafram açıklığında geniş açılı kamera ve ToF (mesafe ölçüm ve 3B tarama) sensörü olmak üzere toplam 4 adet kamerayı barındıracak.

Samsung'un Galaxy Note10 amiral gemisini 7 Ağustos 2019 tarihinde duyurması beklenirken cihazın lansmanını ise 23 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirebileceği bilgisi elimizde bulunuyor. Teknoloji devi şirketin Note10 ile Note10 Pro'yu aynı anda lanse edeceği söylenirken Samsung tarafında ise resmi bir açıklama ne yazık ki bulunmuyor.