Samsung Galaxy Note10, iPhone'larda Bulunan Bir Özellikle Gelecek

Samsung'un Ağustos ayında tanıtması beklenen amiral gemisi serisi Galaxy Note10 akıllı telefonu hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Güney Kore kaynaklı bir raporda ise yine Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisi akıllı telefonunda Apple'ın akıllı telefonu iPhone'un bir özelliğini kullanacağı belirtildi.

iPhone'larda iMessage isimli mesajlaşma uygulaması, sahip olduğu birçok yenilikle kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıyor. iPad, iPhone ve Mac cihazlarına aynı Apple hesabı ile giriş yapan kullanıcıların tüm mesajları, iMessage uygulaması ile birbirlerine aktarılıyor. Bu sayede Apple kullanıcıları, herhangi bir cihazdan istedikleri kişilere mesaj atma kabiliyetine sahip oluyorlar.

Windows'un hâlihazırda kullanıma sunmuş olduğu Telefonunuz özelliği ile Android cihazlar, bilgisayara bağlanabiliyor ve akıllı telefona gelen mesajlar cevaplanabiliyor. Galaxy Note10'un içerisinde yüklü gelecek olan Telefonunuz uygulaması sayesinde Note10 kullanıcıları, bilgisayarları üzerinden aynı iPhone kullanıcıları gibi istedikleri kişilere mesaj gönderebilecekler.