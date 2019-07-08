Samsung Galaxy Note10'da Kulaklık Girişi Olmayabilir

Samsung'un yeni modeli Galaxy Note10'un piyasaya çıkmasına bir ay kadar bir zaman kaldı. Telefonun render görüntüleri bir süredir internette dolanıyor. Son olarak bir görsel de telefon sızıntılarıyla bilinen Ice Universe'den geldi. Bu görsele göre telefonda kulaklık girişi olarak kullanılan 3,5 mm jack yer almıyor. Onun yerine, telefonun üst kısmında bir kızılötesi verici bulunuyor.

Kızılötesi vericiler, telefonların televizyonlar gibi cihazları uzaktan kumanda gibi kontrol edebilmesine yarayan bir teknolojidir. Bu teknolojiye ek olarak telefonun üstünde ortada yer alan bir delik ön kamera için kulanılacak. Telefonun arka kısmında 3D ToF (Time of Flight derinlik algılayıcı) bulunan, 3 kameralı bir sistem de yer alıyor.

Samsung Galaxy Note10'un Tahmini Özellikleri ve Fiyatı

Şimdiye kadar telefon hakkında ortaya çıkan görüntüler ve bilgiler, yeni Galaxy Note10'da 6.3 inçlik QHD+ Infinity ekran ve 12 GB'a kadar RAM bekleyebileceğimizi gösteriyor. Telefon, Android Pie üzerine inşa edilen One UI işletim sistemine sahip olacak.

Qualcomm Snapdragon 855 veya onun Exynos dengi bir işlemciye sahip olması beklenen telefonun arka kısmında ise Galaxy S10+ ile benzer bir üçlü kamera sistemi olacak.

Samsung'un bu cihazını 1100-1200 dolar arası bir fiyata satışa sunması bekleniyor. Samsung'un bu yıl iki Galaxy Note10 modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bunlardan biri Galaxy Note10 ve diğeri de Galaxy Note10+ olacak.