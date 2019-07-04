Samsung, Galaxy Note10'da Derinlik Algılayan ToF Sensörler Kullanacak

Samsung, bu sene çıkaracağı akıllı telefonlarında kullanacağı ToF (Time of Flight) kamera sensörleri üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, 3 boyutlu olarak yapılandırılmış, iPhone XS gibi telefonların ön kameralarında yer alan yüz okuma kitlerinden biraz daha farklı ancak şu an LG G8 ve P30 Pro gibi akıllı telefonlarda ToF sensörler hâlihazırda bulunuyor. Peki bu 3 boyutlu algılama yapan ToF kameralar geçmişte neler yaptı?

G8 gibi telefonlarda daha derin bir yüz tanıma ve jest navigasyonlarında yardım gibi özellikleri barındırıyor ayrıca portre modunda daha iyi bir bokeh yaratılmasına imkân tanıyor. Hatta bu sensörler, artırılmış gerçeklik için dâhi kullanılabiliyor.

Görünüşe göre Samsung da ToF teknolojisini gelecekte çıkaracağı telefonlarda kullanmayı ve üst seviye cihazların yanı sıra düşük gelirli tüketicilerin bulunduğu piyasalarda da hayat geçirmeyi planlıyor. Bu konuda Galaxy S10 5G'den sonra ikinci durak da 7 Ağustos'ta tanıtımı yapılacak olan Note10 olacak. Söylentilere göre ToF sensörler, önde ve arkada olmak üzere iki tane olacak.

Kore medyasında yer alan haberlere göre üretici Kolen'den yerel lens üreticileri, Vietnam'da yeni bir tesis kuruyor ve bu fabrika da Galaxy S ve Note serilerinin üretildiği fabrikaların hemen yanında yer alıyor. Ayrıca bir Kolen temsilcisi de Samsung'un akıllı telefonları için ToF lenslerinin üretimini genişlettiğini söyledi.