Samsung Galaxy Note10'a Ait Olduğu İddia Edilen Ekran Koruyucuları Ortaya Çıktı

7 Ağustos tarihinde New York'taki Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+'ın ikişer modelle birlikte geleceği söyleniyor. İki cihazın da hem 4G hem de 5G bağlantılarını destekleyeceği de belirtiliyor.

Tanıtımların öncesinde telefonlarla ilgili bilgileri ortaya çıkaran Twitter kullanıcısı Ice Universe, bugün attığı bir tweet aracılığıyla iki modelin ekran koruyucularını kullanıcılara sundu. Fotoğraflara bakıldığı zaman iki cihazda da delik ekrana yerleştirilmiş bir kameranın cihazın tam olarak ortasında yer alacağı görülebiliyor. Arka kameralar incelendiğindeyse telefonun sol üst köşesine dikey şekilde yerleştirilmiş kameraların kullanıcıları karşılaması bekleniyor.

Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+'ın tüm modellerinin Amerika'da Snapdragon 855, dünyanın diğer bölgelerindeyse Exynos 9825 işlemcisini geleceği biliniyor. Ortaya çıkan son bilgilerde iki cihazın da hem önde hem arkada ToF sensörleri kullanacağı biliniyor. Bu sensörler, yüz tanımasında üç boyutlu haritalama yapmanın yanı sıra arka planı bulanıklaştırma için de kullanılabiliyor.

Kamera bakımından telefonun diğer özelliklerini incelediğimiz zaman kameraların 12 MP'lik bir lensin yanı sıra 12 MP çözünürlüğünde telefoto lensi ve 16 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir lensi kullanması bekleniyor. İki cihazda da ekrana gömülü ultrasonik parmak izi okuyucu, PowerShare kablosuz güç paylaşımı ve IP68 sertifikası bulunacağı biliniyor. Tabii ki iki cihazda da S Pen olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Samsung, geçtiğimiz sene akıllı kalemlerine Bluetooth özelliğini eklemişti. Kullanıcılar bu sayede fotoğrafları uzaktan çekebiliyor, medya sunumu ya da slayt gösterisi gibi işlemleri yönetebiliyordu. Bu seneyse kalemle ilgili fazla bir bilgi çıkmadığı için yeni bir özelliğin geleceği konusunda pek bir umut bulunmuyor.

Telefonların beklenen fiyatlarına geldiğimiz zaman net bir şey söylemek şu an için mümkün olmasa da Galaxy Note10'un Amerika'da 1.100 ila 1.200 dolar bandında satışa çıkması bekleniyor. Bu da Türkiye'de vergiler hariç yaklaşık 6.350 ila 6.900 TL arasında bir fiyat demek oluyor.

Ağustos ayının ilk çarşambasında cihazla ilgili tüm bilgileri kaçırmamak için bizi takipte kalın.